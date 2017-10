4. oktober 2017 ob 08:19 MMC RTV SLO Novice MMC-klepet: Ljudmila Novak

Klepet s kandidati za predsednika republike

Predsedniška kandidatka Ljudmila Novak. Foto: NSi

Gostja MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predsedniške kampanje bo 11. uri predsedniška kandidatka Ljudmila Novak, predsednica stranke NSi in poslanka DZ-ja.

Devet kandidatov je prepričanih, da ima vse potrebno, da postanejo predsedniki Republike Slovenije. Pet žensk in štirje moški se predstavljajo z bolj ali manj podrobnimi programi, zamislimi, idejami in prepričanji, kako voditi Slovenijo v smer, ki je po njihovem prepričanju najboljša za državljane Slovenije.

Nekateri so program zastavili le v stavku ali dveh, ki po njihovem mnenju najbolj zaobjameta tisto, kar državljani potrebujemo, drugi so smernice natančno razdelali. Tudi vizija tega, kakšen bi moral biti predsednik in kakšna pooblastila bi moral imeti v prihodnosti, se od kandidata do kandidata razlikujejo.

O vsem tem jo lahko vprašate v spletni klepetalnici. Vabljeni k zastavljanju vprašanj.

