9. november 2017 ob 19:04 MMC RTV SLO Novice Pahor in Šarec se še drugič soočata na TV Slovenija

Vsak je na soočenje pripeljal dva gosta

Zadnje veliko soočenje pred nedeljskimi volitvami Foto: MMC RTV SLO

Na prvem programu TV Slovenija se je ob 20.05 začelo zadnje veliko soočenje predsedniških kandidatov Boruta Pahorja in Marjana Šarca na nacionalni televiziji.

Borut Pahor in Marjan Šarec bosta na RTV Slovenija imata še zadnjič možnost pojasniti, kakšne so v resnici razlike med njima, in volivce prepričati, zakaj bi bil prav eden ali drugi prava izbira.

Mislim, da sem že kar veliko povedal in da bom danes videl, česa še nisem, je ob prihodu v studio povedal Marjan Šarec. Borut Pahor pa je uvodoma dejal, da je politično nepristranski, saj predsednik republike "predstavlja vse in je z vsemi, tudi tistimi ki se z njim ne strinjajo, dolžan sodelovati."

Ali lahko predsednik "pozdravi" zdravstveni sistem?

Prva tema soočenja je bila kriza zdravstvenega sistema. Pahor je ob tem dejal, da je tudi eden izmed staršev na svojem Facebook profilu poudaril, da je prav predsednik republike bil eden redkih, ki jim je prisluhnil. Pahor je ob tem poudaril tudi, da je kot predsednik republike na začetku svojega mandata sodeloval pri pogajanjih o zdravstvenih reformah, a kasneje za njegovo sodelovanje ni bilo več politične volje. Pahor poudarja, da je v preteklosti že dejal, da je problem nezdravega zdravstvenega sistema večji od bančnih lukenj.

Marjan Šarec je glede zadnjih dogodkov na ljubljanski otroški kirurgiji povedal, da glede na dejstvo, da ni bilo še nič rešenega, tudi ni bilo preveč povedanega. "Problematika kaže na popolno odsotnost vodenja," je dejal in to se kaže na dogodkih po državi, saj je vse razpršeno po raznih svetih in zavodih.

"Sam bi povzdignil in povedal, da to ne vodi nikamor. Očitno je to potrebno storiti bolj intenzivno," je odgovoril na vprašanje, da je tako reagiral predsednik Pahor. Sam bi tudi sodeloval pri usklajevanju zdravstvene reforme. "To so zgodbe, ki se vlečejo leta in leta in vse se le nalaga," je dejal.

Sicer je težave v zdravstvu občutil tudi na lastni koži. Povedal je, da je bil tudi sam teden dni v UKC Ljubljana: "Osebje se trudi in daje vse od sebe. Kot pravijo je največji problem je v organizaciji, da se kupuje prek posrednikov in preplačuje."

Pahor naklonjen privatizaciji, Šarec manj

Na vprašanje o zaprtju trgovin ob nedeljah je Pahor odgovoril, da je bila že izražena volja ljudstva glede zaprtja in bi jo bilo potrebno upoštevati, lahko pa zakonodajalec ponovno preveri voljo ljudstva. Na vprašanje ali bi država morala odkupiti Mercator pa Pahor odgovarja, da bi bila ta odločitev tvegana in emocionalna.

Pahor je poudaril, da je največja težava v Sloveniji šibka kultura korporativnega upravljanja, saj država ne omogoča neodvisnega upravljanja državnih podjetij, kar je Pahor, kot je dejal, že poskušal spremeniti kot predsednik vlade, a ni bil vselej uspešen.

Na področju davčne kulture pa si Pahor želi izboljšanja, deloma so po njegovem mnenju k temu prispevale davčne blagajne, deloma pa prispeva tudi zaostritev zakonodaje. Slovenija sicer še ni na ravni visoke davčne kulture kot jo ima Nizozemska poudarja Pahor, a dodaja da se počasi lepimo od dna na katerem smo bili pred leti.

Šarec je v nadaljevanju glede financiranja zasebnih šol povedal, da je potrebno vse sodbe spoštovati in če je ustavno sodišče reklo, da moramo to uresničiti, moramo uresničiti, če hočemo dati signal, da spoštujemo sodišča. Poleg tega pa je tudi za nedeljsko zaprtje trgovin, saj je bilo tako že odločeno na referendumu.

Na vprašanje, ali je zato, da država nabavi Mercator, je razložil, da bi bil za, če bi bila cena primerna in če bi bil na voljo denar. Največje banke NLB-ja pa trenutno ne bi prodal.

"Vera mi nalaga, da sem proti. Vendar, ko sem videl umirati svojce, sem imel drugačen pomislek glede tega, tako da moj odgovor ni enoznačen," je Šarec izrazil svoje mnenje o evtanaziji.

Minuli teden so bili razkriti tudi t.i. rajski dokumenti, računi bogatašev v davčnih oazah. To pove, kako je država šibka pri izterjavi davkov in atributih, ki bi jim ima zato, da funkcionira, je o skrivanju denarja dejal. Ljudje pa ne plačujejo, ker jim je to omogočeno. Država bi po njegovem morala najti prave načine in ponazoril: "Ljudje v Avstriji vozijo počasi, pri nas pa divjajo."

G. C.