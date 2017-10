19. oktober 2017 ob 14:11 MMC RTV SLO Novice Sklepna soočenja predsedniških kandidatov na RTV Slovenija

Volitve predsednika Republike Slovenije

Predsedniška kampanja se počasi končuje. Foto: MMC RTV SLO/ Ana Svenšek

Na prvem programu Radia Slovenija bo ob 17. uri drugo soočenje kandidatov za predsednika republike. Sklepno soočenje predsedniških kandidatov pa bo ob 20. uri na prvem programu TV Slovenija.

Na prvem programu Radia Slovenija se bo še zadnjič pred nedeljskimi volitvami srečalo vseh devet kandidatk in kandidatov za predsednika republike. Kako poznajo vsakdanje življenje običajnih ljudi? Kako gledajo na vse manjši ugled institucij države? To so sta vprašanji, ki jih med drugim nameravata kandidatom zastaviti voditelja Nika Benedik in Tomaž Celestina.

Na prvem programu TV Slovenija bo sklepno soočenje predsedniških kandidatov, v katerem bodo vključeni tudi njihovi partnerji, spremljevalci ter tisti, ki so jim zasebno najbližje. Sklepno soočenje bo vodila Erika Žnidaršič.

G. C.