11. november 2017 ob 08:01 Za kršitve volilnega molka predvidene globe od 150 do 3.000 evrov

Prijave sprejemajo na dveh telefonskih številkah

Volivci bodo v nedeljo izbirali med Borutom Pahorjem in Marjanom Šarcem. Foto: BoBo

Ob polnoči se je pred nedeljskim drugim krogom volitev predsednika republike uradno končala volilna kampanja. Začel je veljati volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko bodo zaprli vsa volišča po državi.

Volilna kampanja se mora namreč po zakonu o volilni in referendumski kampanji končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov, Boruta Pahorja ali Marjana Šarca.

Za volilno kampanjo tako štejejo propaganda v medijih in elektronskih publikacijah, propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov, objavljanje videospotov oziroma oglasov in pozivanje volivcev, koga naj volijo.

Na ministrstvu za notranje zadeve deluje dežurna služba, kamor lahko državljani sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka. Čez dan prijave sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve na telefonski številki 080 21 13, v nočnem času (od 19.00 do 7.00) pa operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave na številki 080 12 00.



Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3.000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.

