2. november 2017 ob 15:55 MMC RTV SLO, Radio Slovenija Grem volit 2017 Pahor in Šarec o zunanjepolitičnih temah na Radiu Slovenija

Drugi krog predsedniških volitev bo 12. novembra

Marjan Šarec in Borut Pahor se bosta pomerila v drugem krogu predsedniških volitev 12. novembra. Foto: BoBo

Predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec se bosta na temo zunanjepolitičnih zadev soočila ob 17-ih na prvem programu Radia Slovenija. Drugi krog volitev bo v nedeljo, 12. novembra.

Pred Slovenijo so in bodo tudi v prihodnje pomembni zunanjepolitični izzivi, kot je denimo tudi ta, ki se nanaša na iskanje slovenske poti znotraj Evropske unije. Slovenijo čaka tudi ureditev odnosov s Hrvaško, ki še vedno zavrača arbitražno razsodbo o meji med državama.

Pri vsem tem so pomembna tudi stališča in ravnanja predsednika republike. Zato smo analizirali, kako na zunanjo politiko gledata predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec. Bolj malo razlik najdemo v stališčih Pahorja in Šarca o tem, kakšna bi morala biti zunanja politika in prihodnost Slovenije znotraj Evropske unije sploh ob dejstvu, da je na nek način izrinjena iz schengenskega območja.

Je EU v težavah?

Evropska unija ima po mnenju Šarca eno veliko težavo - nesposobno politiko. Po Pahorjevem mnenju pa EU že spomladi čaka prelomnica. Francija in Nemčija bosta dali pobudo za okrepljeno sodelovanje držav.

Tudi glede uveljavitve arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško so poudarki Pahorja in Šarca podobni. Oba izpostavljata, da je mednarodno pravo na naši strani in da je spor treba rešiti v dialogu s Hrvaško. Oba stavita na diplomacijo, a Šarec ob tem politiki sporoča, naj molči, ko je za to čas.

Glede na slišano ima Šarec zaradi krajše kilometrine v državni politiki precej manevrskega prostora pri kazanju na nesposobno politiko, kar Pahor glede na dejstvo, da je soustvarjalec politike že dobrih 20 let, težje stori.

G. K., Nataša Mulec, Radio Slovenija