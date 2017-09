Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Projekt Grem volit!

22. september 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kdo so mladi volivci in kako razmišljajo o politiki, volitvah in tudi človeku, ki kot predsednik države zastopa vse državljane. To smo se na MMC-ju odločili raziskati v projektu grem volit!

Projekt Grem volit! ni vsakokratno medijsko »pokrivanje« predvolilne kampanje. Želeli smo se približati tistim mladim, ki jih večina »resnega« življenja, povezanega s temami, o katerih govorijo kandidati za predsednika republike šele čaka. Stopili smo v stik z mladimi, starimi od 18 do 23 let, ki jim je skupno predvsem to, da gredo prvič na volitve, da imajo prvič pravico oddati svoj glas.

Volilno telo – strokovni izraz, ki v sebi skriva veliko raznolikosti. Pomeni namreč volivce, to pa so ljudje, ki so ne le različni kot posamezniki, ampak se njihovi nazori, vrednote in prepričanja razlikujejo tudi glede na starostno skupino, v katero jih razvrščajo analitiki.

Starejši volivci, pa tisti srednjih let in seveda mladi. In čeprav politiki v svojih nastopih VEDNO omenjajo, kaj vse da bodo naredili za mlade, pa se ti pogosto ne čutijo nagovorjene in takšni govori in nagovori zdrsnejo mimo njih ali pa se sprašujejo, če so bili resnično namenjeni njim.

Tjaša, Jure, Eva, Lara, Špela, Lev, Suzana, Tilen in Andraž so mladi študentje, ki prvič aktivno sodelujejo v političnih procesih. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, so različnih svetovnih nazorov in tudi različno razmišljajo o svoji vpetostki v politično življenje

Zanimalo nas je, kako razmišljajo o politiki in politikih, ali se čutijo nagovorjene ali ignorirane, ali med seboj debatirajo o politiki, pa seveda, zakaj je (ali ni) treba izkoristiti volilno pravico. Vprašali smo jih, kakšna bi morala biti nova generacija politikov in ali drži, da so mladi pasivni, ko gre za izražanje volje in mnenj o političnih vprašanjih.

Potem smo se osredotočili na predsedniške volitve in skušali izvrtati, kaj mladim pomeni predsednik republike, ali je zanje sploh pomembno, kdo je predsednik in kako bi se moral človek na takšni funkciji obnašati in kako ravnati, če se jim seveda zdi funkcija predsednika sploh pomembna.

Njihova razmišljanja smo zbrali v videoklipih, ki si jih oglejte tukaj.

Da bi njihova razmišljanja prišla do ljudi, ki bi jih resnično morali slišati, smo se odločili, da se ne bomo ustavili pri videoklipih. »Naše« mlade smo povabili v studio, da bi se v živo srečali z ljudmi, ki so prepričani, da so pravi, da zasedejo funkcijo predsednika države. A ne bomo se »soočali«, ampak se bodo mladi v živo pogovarjali s posamičnimi kandidati. Ti 20 minutni pogovori bodo združeni v eno dveurno oddajo, ki jo boste lahko 17. oktobra ob 19. uri v živo spremljali na MMC-ju in Facebooku.

Na tem mestu vam predstavljamo mlade, ki sodelujejo v projektu Grem volit! Za zdaj razkrivamo kdo so in kako razmišljajo o predsedniški funkciji. Več pa v videoklipih.

Aleksandra K. Kovač