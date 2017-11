2. november 2017 ob 15:55 MMC RTV SLO, Radio Slovenija Grem volit 2017 Soočenje Pahorja in Šarca: Slovensko priznanje Katalonije ta hip ni smiselno

Drugi krog predsedniških volitev bo 12. novembra

Marjan Šarec in Borut Pahor se bosta pomerila v drugem krogu predsedniških volitev 12. novembra. Foto: BoBo

Predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec sta se na zunanjepolitičnem radijskem soočenju strinjala, da ni pravi čas za to, da bi Slovenija postala pobudnica priznanja Katalonije.

Predsedniški kandidat in aktualni predsednik Borut Pahor je na Prvem programu Radia Slovenija v soočenju z izzivalcem, kamniškim županom Marjanom Šarcem, o slovenskem priznanju Katalonije dejal: "Španskemu ambasadorju v Sloveniji sem iskreno povedal, da smo v Sloveniji vsi nezadovoljno gledali nasilno ravnanje španskih oblasti, a razumemo nekatere argumente španske vlade. Javno sem povedal, da me stvari skrbijo, ker je za razliko od slovenske izkušnje katalonsko prebivalstvo razklano." Poleg tega se Pahor čudi ravnanju katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta, ki je pobegnil v Belgijo, pa tudi dejstvu, da se katalonske oblasti po deklaraciji neodvisnosti niso lotile efektivnega izvajanja oblasti, kar kaže, da niso mislili čisto resno.

Protikandidat Šarec pa je na vprašanje o priznanju Katalonije odvrnil, da je projekt zašel v čudne vode, saj Katalonija oziroma njihova politika, sploh nima razčiščeno, ali so za samostojnost ali ne. "Znotraj Katalonije se bodo morali odločiti, ali sploh želijo samostojnost," je dejal Šarec, ki prav tako meni, da ni primeren trenutek, da bi Slovenija postala pobudnica priznanja Katalonije. "V tem hipu zagotovo ne, saj so razmere v Kataloniji nejasne. Tudi poteza premierja, ki je pobegnil, ni dober znak, tako da ne vidim razlogov za to," je dodal.

Na vprašanje, kako bi nagovorila generalno skupščino Združenih narodov, je predsednik Pahor dejal, da bi opozoril na velikansko povečevanje neenakosti v svetu, kar je glavni dejavnik tveganja za prihodnje konflikte in mir. Šarec pa je nadaljeval, da je mir res tista ključna dobrina, za katero se je treba zavzemati in ki jo bomo izgubili, če bomo nadaljevali zdajšnji tempo. "Voditelje bi pozval, da resno vzamejo svoje delo in pristopijo h konstruktivnemu dialogu," je dejal Šarec.

Pahor v Bruselj, Šarec v Zagreb

Na prvi obisk bi se kamniški župan Šarec odpravil v Zagreb, da bi tam predstavil svoje stališče in se zavzel za reševanje odprtih vprašanj. Prvo vabilo za obisk Slovenije pa bi Šarec poslal v ZDA.

Pahor pa bi se odpravil kar v Bruselj, ki je za Slovenijo kot članico EU-ja najpomembnejše mesto, a tak obisk ne bi imel kakšnega posebnega sporočila, je dejal. Druga izbira pa bi bila tudi za Pahorja Hrvaška, če bi želel namigniti, da naj se dvostranske zadeve, predvsem okoli arbitraže, vendarle rešijo.

Francosko-nemški vlak?

Kako naj se v mednarodnih odnosih obnaša Slovenija? Šarec je prepričan, da bi morala Slovenija najti svoj položaj, a Višegrajska skupina po njegovem mnenju ni prava smer, bolj bi se morali navezati na nam primerljive majhne države srednje Evrope. "Učinka od francosko-nemškega vlaka nismo videli," je prepričan Šarec. Pahor se pri tem s Šarcem ni strinjal, saj je prepričan, da je ravno francosko-nemški vlak tisti, ki daje rezultate in s katerim se mora Slovenija povezati.

Radijsko zunanjepolitično soočenje

Soočenje predsedniških kandidatov Boruta Pahorja in Marjana Šarca na temo zunanjepolitičnih zadev poteka na Prvem programu Radia Slovenija. Drugi krog predsedniških volitev bo v nedeljo, 12. novembra.

Pred Slovenijo so in bodo tudi v prihodnje pomembni zunanjepolitični izzivi, kot je denimo tudi ta, ki se nanaša na iskanje slovenske poti znotraj Evropske unije. Slovenijo čaka tudi ureditev odnosov s Hrvaško, ki še vedno zavrača arbitražno razsodbo o meji med državama.

Pri vsem tem so pomembna tudi stališča in ravnanja predsednika republike. Zato smo analizirali, kako na zunanjo politiko gledata predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec. Bolj malo razlik najdemo v stališčih Pahorja in Šarca o tem, kakšna bi morala biti zunanja politika in prihodnost Slovenije znotraj Evropske unije sploh ob dejstvu, da je na neki način izrinjena iz šengenskega območja.

Je EU v težavah?

Evropska unija ima po mnenju Šarca eno veliko težavo - nesposobno politiko. Po Pahorjevem mnenju pa EU že spomladi čaka prelomnica. Francija in Nemčija bosta dali pobudo za okrepljeno sodelovanje držav.

Tudi glede uveljavitve arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško so poudarki Pahorja in Šarca podobni. Oba poudarjata, da je mednarodno pravo na naši strani in da je spor treba rešiti v dialogu s Hrvaško. Oba stavita na diplomacijo, a Šarec ob tem politiki sporoča, naj molči, ko je za to čas.

Glede na slišano ima Šarec zaradi krajše kilometrine v državni politiki precej manevrskega prostora pri kazanju na nesposobno politiko, kar Pahor glede na dejstvo, da je soustvarjalec politike že dobrih 20 let, težje stori.

G. K., Nataša Mulec, Radio Slovenija