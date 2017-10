17. oktober 2017 ob 07:36 MMC RTV SLO, STA Grem volit 2017 Začenjajo se volitve predsednika - do četrtka odprto predčasno glasovanje

Vsak lahko predčasno voli v kraju svojega stalnega bivališča

Kdo bo novi predsednik ali nova predsednica Slovenije? Foto: BoBo

Začenja se predčasno glasovanje za predsednika republike, ki bo trajalo do četrtka. Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev, lahko svoj glas predčasno oddajo na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Praviloma so okrajne volilne komisije nastanjene na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav. Predčasne volitve bodo potekale tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled. Volišča bodo odprta od 7. do 19 ure.

Predčasno lahko glasuje vsak volivec, a le na a tisti upravni enoti, na območju katere imajo stalno prebivališče, sicer pa je glasovanje povsem enako kot na dan volitev. S seboj morate prinesti osebni dokument in se podpisati v volilni imenik.

Kandidati so na glasovnici po izžrebanem vrstnem redu: Suzana Lara Krause (SLS), Angelca Likovič (Za otroke), Maja Makovec Brenčič (SMC), Boris Popovič (Slovenija za vedno), Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija), Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca), Borut Pahor (neodvisni kandidat), Ljudmila Novak (NSi) in Romana Tomc (SDS).

Do četrtka sporočiti posebne želje

V četrtek pa se bo iztekel rok, do katerega je mogoče zahtevati nekatere posebne oblike glasovanja. Volivci, ki bi želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo to lahko v nedeljo storili na posebnih voliščih, imenovanih omnia.

Prav tako do četrtka je mogoče zaprositi tudi za glasovanje na domu. Volivce, ki zaradi bolezni ali slabše gibljivosti ne bodo mogli priti na volišča, bo v nedeljo na domu obiskal t. i. leteči odbor. Isti dan se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci zahtevajo glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom.

Prav tako do četrtka morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti okrajni volilni komisiji.

