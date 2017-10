Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prve volitve za Tilna, Leva, Tjašo in Jureta. Foto: MMC RTV SLO

Grem volit!: "Glas je treba oddati!"

Po prvem krogu projekta Grem volit!

26. oktober 2017 ob 20:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zdi se mi kar nujno, da smo šli volit, glede na to, da na tej strani drugim solimo pamet, zakaj bi bilo potrebno, da se gre volit," je na prvo vprašanje na dan volitev za predsednika države odgovorila Tjaša, z njo pa so se strinjali tudi Jure, Tilen in Lev.

Četverica je konec volilnega dne (pozneje smo izvedeli, da bo za izvolitev predsednika države potreben tudi drugi krog volitev) v živo spremljala v redakciji MMC-ja, kamor smo se oglašali tudi iz Cankarjevega doma, kjer je bilo medijsko središče.

Kaj so povedali, kako so ocenili sodelovanje v MMC-jevem projektu Grem volit! mladi, pa tudi, kako so volitve v medijskem središču komentirali Domen Kos, Andrej Težak - Tešky in Zlatko, pa si oglejte v videoposnetku.

VIDEO Pogovor z mladimi in prenos iz medijskega središča v Cankarjevem domu

