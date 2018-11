19. november 2018 ob 08:19 MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija Grem volit lokalne Drugi krog v Kopru in Piranu, v Izoli četverica tesno skupaj

Strmčniku nov mandat na čelu Ankarana

Bržana in Popoviča čakata dva naporna tedna pred drugim krogom volitev. Foto: BoBo

Potem ko je že po polovici preštetih glasovnic v Kopru kazalo na napet boj, je po preštetih 99,96 odstotka glasovnic jasno, da bo Koper župana dobil po drugem krogu volitev. Pomerila se bosta dosedanji župan Boris Popovič (KJN) s 44,55 odstotka podpore in Aleš Bržan (LAB) s 30,48 odstotka glasov.

Na tretje mesto se je s 6,95-odstotno podporo uvrstil Gašpar Gašpar Mišič (Gašpar Gašpar Mišič in skupina volivcev). Za prvo trojico so se na koprskih županskih volitvah uvrstili Olga Franca (Barbara Verdnik in skupina volivcev) s 5,4 odstotka glasov, Valter Krmac (Oljka) s 5,2 odstotka, Alan Medveš (Levica) z 1,57 odstotka, Silvano Radin (SDS) z 1,35 odstotka in Marijan Križman (SD) z 1,19 odstotka podpore. Manj kot odstotek glasov so dobili Viktor Markežič (SMC) z 0,86 odstotka, Nevio Miklavčič (SLS) z 0,83 odstotka, Marko Brecelj (Akacije) z 0,77 odstotka, Danijel Sertič (NSi) z 0,6 odstotka in Zlatko Gombar (DD) z 0,43 odstotka glasov.

Sedeži v mestnem svetu pa so pripadli strankam in listam KJN – Koper je naš (13), LAB – Lista Aleša Bržana (9), Levica (2), Oljka (2) ter SDS, Naš Kraj – Lista Gašparja Gašparja Mišiča, SD in Civilno gibanje Skupaj s po enim svetniškim sedežem.

Kot je za Radio Slovenija poročala Tjaša Škamperle, so se skoraj vsi Popovičevi protikandidati že prej dogovorili, da bodo v primeru drugega kroga podporo izrazili drugouvrščenemu, torej Bržanu. Volilna udeležba je bila sicer v koprski občini višja kot pred štirimi leti.

Povsod, z izjemo Ankarana, drugi krog

V obmorskih občinah je sicer le ankaranska občina dobila župana, nov mandat je dobil Gregor Strmčnik, ki je prejel 74,20 odstotka glasov. Lista Radi imamo Ankaran je prejela 62,15 odstotka glasov.

Četverica v Izoli zelo tesno

V Izoli kaže na drugi krog med Evgenijem Komljancem (18,08 %) in Danilom Markočičem (17,65 %). Tesno za petami sta namreč Aleksej Skok, ki je prejel 17,56 odstotka glasov in Dario Madžarević, ki je prejel 16,46 odstotka glasov. V občinskem svetu v Izoli ne bo imela nobena stranka oz. lista večine: SD je prejel največ glasov 14,93 odstotka, sledijo DeSUS (11,80 odstotka), Mef in Izolani (11,74 %), Lista Evgenija Komljanca za župana – PNI (11,20 %), Izola prihodnosti (9,35 odstotka), Izola 2030 (9,12 %), IJN – Izola je naša (6,57 odstotka), SDS (6,29 odstotka) in Levica (3,73 odstotka).

V Piranu se bosta v drugem krogu pomerila Tomaž Ganter (34,53 %) in Đženio Zadkovič (34,45 %).

Vsi podatki so še neuradni.

K. T.