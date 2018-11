23. november 2018 ob 14:18 MMC RTV SLO, STA Grem volit Bržana pred drugim krogom volitev podprla večina županskih kandidatov v Kopru

Koprčane pozvali, naj se množično udeležijo drugega kroga volitev

Bržanovi podporniki so kot razloge za podporo navedli potrebo po spremembah v Kopru, sorodnost programskih usmeritev in možnosti tvornega sodelovanja. Foto: MMC RTV SLO/Lista Aleša Bržana

Devet od enajstih županskih kandidatov, ki se v Mestni občini Koper niso uvrstili v drugi krog, je svojo podporo za župana Kopra izreklo Alešu Bržanu.

Že takoj po nedeljskem prvem krogu lokalnih volitev, v katerega sta se uvrstila zdajšnji župan Boris Popovič (Koper je naš/Slovenija za vedno) s 44,6 odstotka glasov in Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana) s 30,5 odstotka, sta podporo Bržanu napovedala tretje- in četrtouvrščeni kandidat, Gašpar Gašpar Mišič (lista Naš kraj/lista Gašparja Gašparja Mišiča/ZZP) in Olga Franca (skupina volivcev/gibanje Skupaj).

Podporo pa so Bržanu na skupni novinarski konferenci naknadno izrekli še Marjan Križman (SD), Viktor Markežič (SMC), Valter Krmac (Oljka), v imenu županskega kandidata SLS-a Nevia Miklavčiča nosilec strankine liste za občinski svet Brako Čehovin, Zlatko Gombar (Dobra država) in Marko Brecelj (Stranka Akacije). Dogodka se ni udeležil županski kandidat Levice Alan Medveš, ki pa je že pred tem v ločeni izjavi za medije napovedal podporo Bržanu.

Bržan ne izključuje sklepanja koalicije

Pri izraženi podpori gre za načelno podporo, saj si vsi želijo spremembe, vidijo sorodnost v programih in priložnost sodelovanja, je še poudaril Bržan. Kot je pojasnil, je sam videl sorodnosti v različnih programih "in verjamem, da se jih bo dalo nadgraditi v enega skupnega".

"Dalo se bo sodelovati in sodelovali bomo. Koalicijo se bo sklepalo, če bo to potrebno," pa je glede sklepanja zavezništev v mestnem svetu napovedal županski kandidat.

Podpora omenjenih kandidatov in njihov strank oz. list v 33-članskem mestnem svetu (v njem so trije sedeži namenjeni predstavnikom italijanske narodne skupnosti) predstavlja dodatnih sedem mandatov k devetim Bržanove stranke, kar bi tako omogočalo tudi oblikovanje večine v mestnem svetu.

Sa. J.