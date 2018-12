2. december 2018 ob 23:58 MMC RTV SLO Grem volit lokalne Iz koprskih volilnih štabov: Pat pozicija preprečila slavje ene ali druge strani

Zmagovalca koprskih županskih volitev bodo, kot kaže, odločili glasovi po pošti

Bitka za koprski županski stolček tudi po drugi volilni nedelji še ni zaključena. Foto: Radio Koper

Ali so se Koprčani odločili, da imajo po 16. letih dovolj županovanja Boris Popoviča in večinsko podprli njegovega protikandidata Aleša Bržana, še ni povsem jasno. Nekoliko razočarani dolgoletni župan Kopra pa je v primeru poraza napovedal vrnitev podjetniške vode.



V Kopru je na županskih volitvah potekal svojevrsten plebiscit, ali si v največji obalni občini želijo razvoja v stilu »Čudolandije, ali pa je že nastopil skrajni čas, da v koprski Pretorski palači zaveje prevetri nov župan. Toda koprski volivci so očitno razdeljeni na polovico, saj naj bi zmagovalca drugega kroga županskih volitev odločili glasovi po pošti, ki bodo prispeli do ponedeljka popoldne.

Županska kandidata sta objavo delnih rezultatov spremljala v svojih štabih, Aleš Bržan v Pivnici Emonec v Šalari, medtem, ko je imel Boris Popovič svoj štab ob priljubljenem lokalu Snack Bar v Žusterni.

V Popovičem štabu sta se zbrali okoli dve stotniji najbolj gorečih pristašev, nekateri tudi majica z napisom "zmagovalec". Štetje glasov pa so lahko spremljali ob glasbi, pivu in čevapčičih. Če so bili sprva še pripravljeni na glasno spodbudo aktualnemu koprskemu županu z vzliki "Popo, Popo", je navdušenje ob objavah začasnih volilnih izidov vse bolj pojenjalo.

Toda kot kaže, so jim proslavljanje pozno v noč preprečili tisti, ki štejejo glasove. Izid je bil kot kaže precej bolj tesen, kot kažejo neuradni rezultati na spletni strani posvečeni lokalnim volitvam. Namesto nekaj več kot tisoč glasov razlike, se je na koncu izkazalo, da je razlike le 12 glasov in da bodo odločili glasovi po pošti.

Aktualni koprski župan Boris Popovič je tako morda prehitro priznal poraz. Kar je storil, ko je izvedel, da je razlike med njim in Bežanom 70 glasov, zgolj petdeset pa se jih še čaka po pošti.

Razočaranje v Popovičevem štabu

"Izgubili smo za približno 70 glasov, bilo je zelo tesno. Koper je očitno razdeljen na polovico. V občinskem svetu bomo konstruktivna opozicija. Ne bomo klasična opozicija in poskrbeli bomo, da se upošteva vse prebivalce in prebivalke Kopra, kot smo delali vseh teh šestnajst let," je pojasnil zbranim v volilnem štabu.

Naredili smo ogromno in ne bi rad, da se to zapravi. Zato bomo skrbeli, da se bo Koper še naprej razvijal. Ne vem, kakšen program ima potencialni zmagovalec in zato ne vem, kje mu bomo pomagali, Koper smo po moji oceni naredili za pravljično mesto, na katerega smo vsi ponosni.

Razočaranje ob potencialnem porazu pa se je bolj čutilo skozi njegove besede. "Kampanja je bila res nekorektna s strani protikandidatov. Ne rečem od protikandidata, temveč iz njegovega ozadja in strani medijev," je dejal in dodal, da je pripravljen na podjetniško prihodnost: "To pač znam in mislim, da bom uspešen". Svojemu protikandidatu je, morda preuranjeno, čestital preko medijev, z njim pa se (še) ni želel srečati. "Zdaj bomo žurali," je razložil.

Zadržani nesojeni novi koprski župan

Ob zaprtju volišč je bilo v štabu Aleša Bržana zbranih nekaj deset podpornikov, prostor pa se je nato hitro začel polniti - tako z ljudmi kot s pozitivno energijo. Zdelo se je, da so zbrani prepričani v zmago 42-letnega Bržana, ki se je med čakanjem na prve delne izide ves čas sprehajal med ljudmi. Priznal je, da je živčen, vendar je ob tem zatrdil, da je prepričan, da so z ekipo v volilni kampanji storili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Bržana je v boju za koprski županski stolček podprlo kar devet od enajstih preostalih županskih kandidatov iz prvega kroga. Prvi od njih se je v volilnem štabu pojavil umetnik Marko Brecelj, ki je Bržanu prinesel pladenj hrane, rekoč: "Vse bomo pojedli in vse bomo prenesli." Brecljeva trditev se je, vsaj delno, uresničila kmalu za tem, saj so se pladnji s hrano, ki jih je za podpornike pripravila Bržanova ekipa hitro praznili, prve neuradne rezultate s posameznih koprskih volišč pa so zbrani pozdravljali z velikim navdušenjem - v večini od njih je namreč z večjo ali manjšo razliko večino glasov pobral Bržan. Kljub temu je situacija v Kopru ves čas ostajala napeta, županska kandidata pa sta si ves čas ostajala blizu. "Treba je počakati do konca," je podpornike miril Bržan, ti pa so ga v šali že nazivali z županom.

Poleg ugodnih neuradnih izidov s posameznih volišč je v Bržanovem štabu za razelektritev vzdušja poskrbela tudi glasba - za mikrofon je vmes zagrabil tudi sam Bržan - za vstop v (neuradno) slavje pa je poskrbela novica, da je Popovič čestital zmagovalcu in izjavil, da je izgubil za 70 glasov. Bržan je začel prejemati čestitke, podporniki pa so nazdravljali s šampanjcem. Slavje, ki bi gotovo trajalo še pozno v noč, pa je kmalu prekinila vest, da na spletu objavljeni podatki volilne komisije, ki so Bržanu pripisali 53,29 % glasov, ne držijo in da bodo morali Koprčani na novega župana počakati do jutri. Rezultati bodo predvidoma znani ob 12. uri.



Boris Popovič ne bo odšel čestitati zmagovalcu koprskih županskih volitev: Zdaj bomo žurali. #LOKALNEVOLITVE2018 pic.twitter.com/NB5SmPpu63 — Gregor Cerar (@GregorCerar) December 2, 2018

V napetem pričakovanju dokončne potrditve zmage ... #LokalneVolitve2018 pic.twitter.com/XP88pDC1XH — Miha Zavrtanik (@MihaZavrtanik) December 2, 2018

Miha Zavrtanik, Gregor Cerar