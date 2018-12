2. december 2018 ob 22:52 MMC RTV SLO Grem volit lokalne Iz mariborskih volilnih štabov: pri Arsenoviču odpiranje šampanjcev, Kanglerju povratek ni uspel

Drugi krog lokalnih volitev 2018 – Maribor

Novi mariborski župan je napovedal, da bodo šli v smeri Adija Smolarja - Je treba delat. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

V Mariboru sta se v drugem krogu lokalnih volitev za županski stolček na lokalnih volitvah spopadla Saša Arsenovič in nekdanji župan Franc Kangler, ki mu velika vrnitev ni uspela. Novi župan Maribora bo po trenutnem štetju postal Saša Arsenovič (58 odstotkov glasov).

Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) je v drugem krogu županskih volitev v Mestni občini Maribor (MOM) največ glasov dobil Aleksander Saša Arsenovič (SMC), in sicer trenutno kaže, da bo osvojil okoli 58 odstotkov glasov. Nekdanji župan in kandidat več strank Franc Kangler (NSL, SDS, SLS) se tako ne bo vrnil v mariborsko mestno hišo.

Volilna štaba Kanglerja in Arsenoviča sta si bila spet le nekaj metrov narazen, v isti ulici, na Gosposki v Mariboru. V štabu Arsenoviča je bilo pozitivno vzdušje v zraku vse od samega začetka, na obrazih podpornikov, ki so počasi kapljali v štab, pa ni bilo nikakršnega dvoma – Saša Arsenovič bo novi župan.

Manjša skupinica podpornic se je ob omembi, da so zadnje ankete kazale precej tesno sliko med kandidatoma za mariborskega župana, nasmehnila, ena izmed njih pa je zamahnila z roko, rekoč: "Zmaga bo!" Preostale so samozavestno pritrdile: "Ni druge! Ni dvoma!"

Medtem ko se je štab počasi polnil, sta svojo podporo Arsenoviču prišla izkazat gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dolgoletni smučarski funkcionar Tone Vogrinec. V štabu se je malo zatem pojavil tudi Arsenovič, ki je ob nekaj stiskih rok, tišino prekinil s šalo. "Očitno je Fištravec med mojimi podporniki uvedel novo modo – vsi imajo šal," je dejal. V eni izmed prvih izjav je nato napovedal: "Energija je dobra, v primeru zmage gremo po nasvetu Adija Smolarja – je treba delat." Pozitivno vzdušje se je nato stopnjevalo do sedme ure, ko so se zaprla volišča, pa tudi štab se je vmes dodobra napolnil.

Arsenovič za MMC: Poraz ne bi bil katastrofa

Na MMC-jevo vprašanje po tem, ko so se volišča že zaprla in se je čakalo na izide prvega štetja, je Arsenovič odgovoril, da "kot športnik pričakuje zmago, a tekma je še odprta, čeprav so volivci že odločili".

"Zahvalil bi se vsem volivkam in volivcem, nekateri so danes zame oddali svoj glas že tretjič, če štejem še zbiranje podpisov za kandidaturo, tudi ekipa je med kampanjo delala zelo dobro, pripravili smo številne delavnice in dobre vsebine, upam, da bom čez kakšni dve uri lahko že napovedal, kako jih bomo tudi udejanjili," je hitro pristavil in namignil, da pričakuje zmago.

Na anketah vam je kazalo najbolje, bi bil poraz zato katastrofa? "Ne, nikoli katastrofa! Kar koli se zgodi, to ne bo poraz, bodisi bom zmagal ali pa se bom naučil nečesa novega, res sem se ogromno naučil, naj bo varianta A ali B, službo imam, tako da ni težav," je odvrnil, da bo zanj tudi poraz zmaga.

Kaj bo prva poteza na županskem stolčku?

"Prva poteza bo delo s kadri, z ljudmi, pogovor z vsemi zaposlenimi, z motivacijo v smeri, da bi dojeli, da naj delajo tako, kot se dela v hotelirstvu in gostinstvu, da je tudi občina z vsemi javnimi podjetji namenjena servisu ljudem, torej občankam in občanom Maribora, tu upam, da bomo naredili nekaj korakov naprej," je odgovoril Arsenovič.

Za volilno kampanjo je Arsenovič dejal, da je bila sploh v prvem delu res polna "udarcev pod pasom". "Drugi krog je bil boljši, čeprav je to mogoče nekaj normalnega v politiki, mislim, da je tudi politika lahko takšna ali pa boljša," je poudaril, da nam umazanega predvolilnega boja kot družbi ni treba "normalizirati".

"Kangler bo gotof!"

Ko so bili znani prvi izidi štetja glasov – kakšne pol ure pozneje –, je v štabu završalo zadovoljstvo, saj je bil Arsenovič v lepi prednosti, padati so začele tudi prve čestitke. Dva izmed podpornikov sta za MMC komentirala prve izide z besedami: "Kangler bo gotof!" in dvignila kozarca ter nazdravila.

"Upanje narašča, odgovornost na mojem hrbtu pa tudi," je prve izide komentiral Arsenovič, po štabu pa je začela odmevati legendarna pesem Queenov We Are the Champions (Mi smo šampioni). Kmalu zatem je v štab prišlo hudomušno darilo oz. provokacija v obliki granitne kocke, ki so jo poslali iz štaba Franca Kanglerja. "Dokazali bomo, da se do vajeti občine pride po urbani poti," je dejal Arsenovič in zavrnil "pot ulice", ki jo simbolizira "darilo".

Veselje v Arsenovičevem štabu se je nato le še stopnjevalo ob glasni glasbi, obloženi mizi narezkov, pa tudi šampanjci so "pokali" ob številnih zdravicah in prešernih objemih. Zabava se bo gotovo nadaljevala še dolgo v noč.

Vzdušje v Kanglerjevem štabu

Prepričani nasmehi, spodbudni stiski rok in glasne čestitke. Štab nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, ki je stolček prvega moža drugega največjega slovenskega mesta po štiriletni prekinitvi letos skušal znova zasesti, se je po zaprtju volišč vztrajno polnil.

Med prepričanimi podporniki ni bilo zaznati morebitne negotovosti in previdnosti, Franc Kangler pa je priznal, da dajejo tesni izidi predvolilnih anket večeru poseben čar. "Vesel sem napetosti ob negotovosti," je dejal in pojasnil, da je s kampanjo pred drugim volilnim krogom, v kateri se je s svojo ekipo podal med ljudi v mestne četrti, zelo zadovoljen. "Karte anket se lahko premešajo. Mislim, da bo tokratno mešanje meni v prid," je pripovedoval in s ponosom kazal na mlado ekipo, ki mu je med kandidaturo stala ob strani.

Po prvi četrtini preštetih glasov (ko je z 58 odstotki podpore vodil Arsenovič) se je v prešerno vzdušje štaba vsilila negotova napetost. "Prek volje ljudstva ne moreš iti, zato spoštujem ta rezultat, a je vseeno treba počakati, da preštejejo vse glasove," je izid komentiral še vedno optimistično Kangler in dodal, da o svojem protikandidatu ne želi debatirati. "Ne bom ga ocenjeval kot protikandidata, naj ga ocenjujejo volivci. Je pa res, da je imel visoko podporo v lokalnem časopisu. Dajmo mu priložnost, pa bomo videli, ali bo izpolnil vse obljube, ki jih je dal med kampanjo," je opravičeval svoj dotedanji izid.

Kangler: Pripravljeni smo sodelovati

Po večini preštetih glasov je vzdušje začelo zamirati. Večina podpornikov je začela odhajati, Kangler je poraz preživel športno, a je izrazil tudi svoje nezaupanje v Arsenovičev mandat. "Nima izkušenj in znanja v politiki. Ne verjamem, da bo speljal, kar je obljubljal pred volitvami," je pojasnjeval, ob tem pa poudaril, da je pri vodenju mesta pripravljen sodelovati, če si bo Arsenovič tovrstne naveze želel. "Imamo veliko znanja in izkušenj, zato smo pripravljeni sodelovati, če bo to v interesu mesta Maribor. Če si bo Arsenovič želel, bomo sodelovali, če pa ne, pa pač ne."

Kangler ob porazu poudarja, da jutri prihaja nov dan in nov začetek. "Tu ne gre za poraz, po svoje smo zmagovalci, saj smo veliko mest zasedli v mestnem svetu. Glede izbire župana pa je pač treba spoštovati voljo ljudstva. To so si ljudje izbrali in to imajo," je še povedal in dejal, da se s stranko nameravajo začeti pripravljati na prihajajoče evropske volitve naslednje leto.

Arsenovič ob oddaji glasu optimističen, Kangler glas oddal že v sredo

Arsenovič je oddal svoj glas na volišču v Osnovni šoli bratov Polančičev blizu njegovega doma v središču mesta. "Občutki so zelo dobri," je dejal v izjavi za medije. 52-letni direktor in lastnik podjetja Galerija Gosposka je bil optimističen tudi glede izida volitev. "Ali zmagam ali pa se kaj naučim," je še izjavil.



To je zanj prva takšna izkušnja, saj v politiki do zdaj ni bil dejaven. Volilna kampanja je bila naporna, a se je privadil tudi tega. "Zdaj mi je skoraj žal, da je konec tega. A verjamem, da pravo delo šele pride. Komaj čakam, da začnemo delati," je sklenil izjavo za medije.

Kangler pa je svoj glas oddal že v sredo na predčasnem glasovanju.

Maribor v prvem krogu z največ kandidati

V prvem krogu se je spopadlo največ kandidatov v Sloveniji, kar 18 kandidatov za župana Maribora. Volilna udeležba v drugi največji slovenski občini je bila skoraj 50-odstotna. Med 18 kandidati, ki so se potegovali za županski stolček, je največ glasov, 38,16 odstotka, dobil Saša Arsenovič (SMC), na drugo mesto pa se je uvrstil nekdanji župan Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja – Nova Ljudska stranka Slovenije), ki je dobil 31,37 odstotka glasov. Kanglerja so podpirale stranke SDS, SLS in SNS, Arsenoviča pa SD, DeSUS ter lista kolesarjev in pešcev in nekaj drugih list.

Hudomušno darilo za Arsenoviča iz sosednjega štaba Franca Kanglerja je prišlo v obliki granitne kocke in je za zbrane ponudilo nemalo zabave. Arsenovič: "Dokazali bomo da se do vajeti občine pride po urbani poti". #lokalnevolitve2018 #maribor #SašaArsenovič pic.twitter.com/4wBpmPUd8u — Gorazd Kosmač (@kosmacg) December 2, 2018

“Nebom ocenjeval Arsenoviča kot protikandidata, naj ga ocenijo volilci. Je pa res, da je imel veliko podporo v lokalnem časopisu,” Arsenoviča in svoj poraz komentira Kangler. #lokalnevolitve2018 pic.twitter.com/EgPdjD4SFv — Klara Širovnik (@klara_sirovnik) December 2, 2018

Gorazd Kosmač, Klara Širovnik