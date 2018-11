30. november 2018 ob 10:10 MMC RTV SLO, STA Grem volit lokalne Izteka se kampanja tokratnih županskih volitev

Ob polnoči bo nastopil volilni molk

Zaključuje se volilna kampanja pred drugim krogom županskih volitev. Foto: BoBo

Končuje se kampanja pred drugim krogom županskih volitev, ki bo v nedeljo potekal v 56 občinah. Ob polnoči bo nastopil volilni molk, zato imajo kandidati le še danes čas za prepričevanje volivk in volivcev.

Volilni molk bo začel veljati ob polnoči in bo trajal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano, kršitve volilnega molka pa bodo državljani v tem času lahko sporočali dežurni službi ministrstva za notranje zadeve.

V nočeh s petka na soboto in s sobote na nedeljo lahko morebitne kršitve volilnega molka sporočite na telefonsko številko 080 12 00. V soboto in nedeljo čez dan od 7. do 19. ure pa bo kršitve mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.



Pred prvim krogom, ki je v 212 občinah potekal 18. novembra, so na omenjenih številkah prejela 130 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, na podlagi katerih je inšpektorat obravnaval 57 zadev. Nanašale so se na objave na družabnih omrežjih, nameščanje novih letakov in politično propagando s sporočili prek mobilnih telefonov.

V nedeljo se bodo na volišča še enkrat odpravili v tistih občinah, kjer v prvem krogu nobeden od županskih kandidatov ni dobil večine glasov. Izbirali pa bodo med kandidatoma, ki sta bila v prvem krogu najuspešnejša. Vrstni red na glasovnici je določen z volilnim izidom iz prvega kroga glasovanja, tako da je najprej na glasovnici naveden kandidat, ki je v prvem krogu prejel več glasov.

La. Da.