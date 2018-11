30. november 2018 ob 08:47 MMC RTV SLO, Televizija Slovenija Grem volit lokalne Koprska kandidata za župana o drznem projektu stolpnice Capo Grande

Soočenje kandidatov za župana Kopra pred 2. krogom lokalnih volitev

Soočenje kandidatov za župana Kopra v studiu Televizije Slovenija. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Lokalne volitve 2018 - Koper

Kandidata za župana Kopra sta se izrekla glede strankarske pripadnosti, izsiljevanja, prihodnosti Luke Koper in pomanjkanja neprofitnih stanovanj v mestu ter o drznem projektu Capo Grande.

V drugem krogu volitev v Mestni občini Koper se bosta pomerila zdajšnji župan Boris Popovič (Koper je naš, Slovenija za vedno) in Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana), ki ga je podprlo še devet od enajstih preostalih županskih kandidatov iz prvega kroga, podpore sta se vzdržala le SDS in NSi. V prvem krogu je Popovič prejel 44,58 odstotka glasov, Bržan pa 30,44, volilna udeležba je bila za Koper relativno visoka, in sicer 58-odstotna.

V uvodu sta se kandidata izrekla o svoji strankarski pripadnosti. Bržan je namreč na prejšnjih lokalnih volitvah nastopil kot kandidat SMC-ja, v stranko se je na željo članov koprskega odbora stranke poskusil vrniti, a se zaradi statutarnih pravil ni mogel. Bržan pojasnjuje, da je danes s tem zadovoljen, saj je neobremenjenost s katero koli politično opcijo najbolj zdrav način za nadaljevanje politične poti. Popovič je poudaril, da ni nikoli pripadal nobeni etablirani stranki. Spomnil je, da se je pred leti skupaj z drugimi takrat mladimi Koprčani in Koprčankami odločil ubrati neko drugo pot lokalne politike, saj so imeli dovolj nerazvoja mesta, a takrat še ni razmišljal, da bi kandidiral za župana. Po spletu okoliščin je postal kandidat in v drugem krogu zmagal, odslej na mestu župana vztraja že 16 let.

Na vprašanje, ali je županov svetovalec res izsiljeval določenega podjetnika, ker naj bi njegov sin kandidiral na listi enega od njegovih tekmecev, je Popovič odgovoril, da tega ne verjame, a "da je vse možno na tem svetu". Zagrozili naj bi mu, da zaradi sinove kandidature ne bo več mogel delati za občino. Kot je pojasnil Popović, gre za podjetnika, ki dela za Marjetico, ne za Mestno občino Koper, v podjetje ga je pripeljal Gašpar Gašpar Mišič, na leto pa za svoje delo prejme med 40 in 50 tisoč evri, kar je dvakrat toliko kot dobi sam, je dejal Popovič. Ob tem je še zatrdil, da Mišičevi podporniki v Luki Koper preko sindikatov grozijo zaposlenim, da bodo izgubili službe, če bodo izrekli podporo Popoviču.



Luka Koper

Glede razmerja med najbolj prepoznavnim elementom občine Luko Koper in mestom Bržan poudarja, da je nujno konstantno načrtovanje in sodelovanje s pristaniščem, zato da se čim bolje uredi stanje prebivalcev in da so posledice delovanja Luke čim manjše. Glede poleti sklenjenega dogovora med Luko in mestom je Bržan dejal, da je v redu, a da ne prinaša bistvenega napredka. Sam bi sprejel ukrepe tehnične narave za zaščito pred svetlobnim in prašnim onesnaževanjem.

Stolpnica Capo Grande

Na vprašanje, kako napreduje projekt stolpnice Capo Grande, ki naj bi povezala Koper in Markovec, je Popović pojasnil, da so na občini že pridobili evropska sredstva, naročili projekte, gradbeno dovoljenje pa bi lahko pridobili do februarja prihodnje leto. Stolp bi tako lahko bil končan do pomladi 2020, je zatrdil Popović in pojasnil, da so sredstva prejeli zaradi mobilnosti, saj projekt povezuje morje z najbolj poseljenim delom mesta. Zato bo koristen za prebivalce, hkrati pa tudi zanimiv za turiste.

Tudi Bržan podpira dvigalo na Markovec, ki rešuje problem prebivalcev, če gre za turistično zanimivost. pa je treba ugotoviti še upravičenost ekonomskih učinkov. Za zdaj v tem ne vidi zadostne vsebinske podpore temu delu projekta, saj po njegovem mnenju turisti, samo zato, da bi se peljali gor in dol, ne bodo pokrili same naložbe. Ideja je torej po Bržanovem mnenju dobra, smiselna, a premalo dodelana.

Neprofitna stanovanja

V Kopru se je na 40 prostih neprofitnih stanovanj prijavilo kar 700 prosilcev. Kot je poudaril Bržan, je projekt gradnje novih neprofitnih stanovanj že v teku, ne bo pa rešil vseh težav, zato meni, da je treba predvsem spodbuditi skupnosti za mlade tudi na podeželju. Prizadevati si bo treba predvsem za urejanje lastniških razmerij in relativizaciji vasi.

Popovič je pojasnil, da bo vsak čas položen temeljni kamen za 160 novih neprofitnih stanovanj, kmalu za tem pa še za dodatnih 180. Stanovanj bo tako po Popovičevem mnenju več kot dovolj. Po njegovih besedah se številka 700 res zdi ogromna, a treba je pogledati, kdaj so prosilci za stanovanja prišli v Koper, kot pravi, so v mestu le nekaj mesecev, največ eno leto.

La. Da.