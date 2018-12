3. december 2018 ob 00:31 MMC RTV SLO Mestna občina Kranj Novi župan Kranja Matjaž Rakovec si bo prizadeval za konsenz v mestnem svetu

Premagal neodvisnega kandidata Zorana Stevanovića

Matjaž Rakovec se je na volitve odpravil s podporo SD-ja, svoj program pa namerava uresničiti v dveh mandatih. Foto: BoBo

Kranjsko občino bo prihodnja štiri leta vodil Matjaž Rakovec, kandidat SD-ja, ki je po delnih neuradnih izidih z 68 odstotki glasov premagal neodvisnega kandidata Zorana Stevanovića.

Rakovec se je po polovici preštetih glasov, ko je že kazalo na njegovo zmago, zahvalil volivcem in volivkam, za ponedeljek pa je že napovedal srečanje z dozdajšnjim županom Boštjanom Trilarjem. Srečanju pa bo sledil pogovor z zaposlenimi na občini. "Ugotoviti je treba, kakšno je vzdušje, dobiti izhodišča, česa se je treba najprej lotiti. Prav gotovo pa je v Kranju najpomembnejša prometna infrastruktura," je Rakovec povedal za Radio Slovenija.

Rakovec je povedal, da si bo v mestnem svetu prizadeval za povezovanje in konsenz, kot kaže, pa se mu nakazuje možnost široke podpore. Sodelovanja z Rakovcem ni izključil niti njegov protikandidat Zoran Stevanović, ki je pripravljen na dialog z vsakim, ki bo želel dobro Kranju in bo sledil njihovi protikorupcijski rdeči niti. Rakovec pričakuje, da bodo koalicijo sestavili v enem mesecu.

Rakovec svojih najožjih sodelavcev še nima izbranih, je pa napovedal, da se nekaj sprememb obeta na podžupanskih mestih. Kranj naj bi imel po novem namesto enega podžupana kar tri. Rakovec pa želi svoj program uresničiti v dveh mandatih, poleg infrastrukture na prvo mesto postavlja izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Stevanović ni razočaran

Stevanović je po porazu povedal, da ni razočaran, saj so dokazali, "kaj je mogoče narediti z minimalističnimi sredstvi brez strankarskih lobijev in centrov moči".

"Protikandidata so podprle vse stranke, mi pa smo se borili kot neodvisni izključno s podporo občanov," je dodal Stevanović.

Nižja volilna udeležba

Med 15 kandidatnimi listami sta največ mestnih svetnikov, vsaka po šest, sicer dobili Stevanovićeva lista Zoran za Kranj in stranka SDS. SD je dobil pet mestnih svetnikov, štiri svetnike bo imela skupna lista SAB-a in liste dosedanjega župana Boštjana Trilarja, ki tokrat ni kandidiral, Več za Kranj. Štiri sedeže je dobila tudi lista Igorja Velova - Lista za razvoj Kranja. Po dva svetnika sta dobila LMŠ in NSi, po enega pa Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost, Povezane lokalne skupnosti, Levica in DeSUS.

Volilna udeležba je bila v drugem krogu, ko se je na volišča odpravilo 33,15 odstotka volilnih upravičencev, nižja od udeležbe v prvem krogu, ko je bila 44,62-odstotna.

Na pomoč poklicali policijo

V Kranju je imela na volilni dan nekaj dela tudi policija, ki je preverjala zaplet glede glasovnic s predčasnega glasovanja. Volilno komisijo in policijo je na domnevne nepravilnosti opozoril Stevanović, ki je domneval, da je nekdo vstopil v prostor, kjer so shranjene skrinje z glasovi s predčasnih volitev. S Policijske uprave Kranj so pozneje sporočili, da do zdaj niso odkrili suma kaznivega dejanja.

Razlika med kandidatoma v županskem dvoboju je bila sicer precejšnja, tako da omenjene glasovnice s predčasnega glasovanja, ki so jih začeli šteti šele pozneje, izida ne bi spremenile.

Sa. J.