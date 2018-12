3. december 2018 ob 00:27 MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija Mestna občina Ptuj Prva županja Ptuja: Nuška Gajšek

Volivci so ji v drugem krogu namenili dve tretjini glasov

Ptujsko občino bo naslednja štiri leta vodila 38-letna diplomirana politologinja. Foto: Televizija Slovenija

Ptuj bo vodila županja

Na Ptuju so v dobre pol ure prešteli vse glasove, ki so pokazali močno zmago SD-jeve kandidatke Nuške Gajšek. Postala je edina županja v mestnih občinah v novem mandatu in prva županja Ptuja.

Na volitve se je v drugem krogu odpravilo 48 odstotkov Ptujčanov z volilno pravico. 6.159 jih je glasovalo za Nuško Gajšek, skoraj polovica manj – 3.130 – pa za nekdanjega župana Štefana Čelana, ki je bil tokrat neodvisni kandidat. Mestna svetnica in kandidatka SD-ja je kljub drugačnim napovedim javnomnenjskih anket že v prvem krogu nekoliko presenetljivo osvojila 28 odstotkov glasov in tako za okoli 350 glasov premagala Čelana. Tudi v 2. krogu je bila presenečena nad veliko podporo, zdaj pa jo čaka veliko izzivov, predvsem na področju infrastrukture.

"Največ napora bo potrebnega, da se poenotimo glede ključnih projektov, nato pa bo delo bistveno lažje. V koaliciji si želim vseh 29 svetnikov. Želim si, da bo kakovost bivanja naših občank in občanov čez štiri leta boljša," je dejala po izvolitvi. Najprej se namerava torej z vsemi listami dogovoriti, kako bodo zastavili delo v mestnem svetu, nato pa bodo nadaljevali projekte.

Ob Gajškovi je bil tudi predsednik SD-ja Dejan Židan, saj je bila do zdaj njegova sodelavka v državnem zboru. Meni, da se socialna demokracija vrača v mesto. "Če smo pred štirimi leti imeli samo enega župana v mestnih občinah, imamo zdaj župane in županje v štirih od enajstih."

Štefana Čelana, ki je pred leti že vodil občino, je velika razlika v glasovih presenetila. "Tako velike razlike nisem pričakoval. Pričakoval sem, da bo izid tesnejši. Se pa veselim mladih, svežih političnih moči in sem pripravljen sodelovati, če bodo izpolnjeni neki pogoji za sodelovanje. Očitno pa je programska koalicija, ki smo jo sklenili v drugem krogu, nekako igrala s figo v žepu, ker če preštejemo vse glasove, ki bi jih imela ta koalicija, bi verjetno izid moral biti obraten," je Čelan povedal za Radio Slovenija.

Tako Lista Štefana Čelana kot SD bosta v novem mestnem svetu imela po šest sedežev, tako kot Lista Andreja Čuša, ki je za las ostal brez drugega kroga, pomembno vlogo pa bo igral tudi SDS s petimi svetniki. Samo dve svetniški mesti v 29-članskem mestnem svetu sta tokrat pripadli Listi za Ptuj dozdajšnjega župana Mirana Senčarja, ki tokrat ni kandidiral, in je bila v preteklem mandatu z osmimi svetniki najmočnejša. Po eno mesto so dobile lista Ptuj je naš, NSi, DeSUS in Levica.

A. S.