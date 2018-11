26. november 2018 ob 08:27 MMC RTV SLO, Televizija Slovenija Mestna občina Slovenj Gradec Kandidata v Slovenj Gradcu imata različne poglede na javno-zasebno partnerstvo

Soočenje kandidatov za župana Slovenj Gradca pred 2. krogom volitev

Na Koroškem bo drugi krog županskih volitev samo v Mestni občini Slovenj Gradec. V prvem krogu so bili štirje kandidati. Foto: Televizija Slovenija

V Slovenj Gradcu sta se v drugi krog županskih volitev uvrstila neodvisna kandidata - zdajšnji župan Andrej Čas in direktor javnega zavoda Spotur Slovenj Gradec Tilen Klugler. Nadaljevala bi začete projekte, predvsem pa stavita na dialog.

Slovenj Gradec je po številu prebivalcev najmanjša mestna občina, po površini pa peta največja mestna občina. Tilen Klugler je v prvem krogu dobil 47,7 % glasov, Andrej Čas pa 33,7 % glasov. Volilna udeležba je bila 64 odstotna.

Napeta volilna tekma

Andrej Čas, ki brani pozicijo župana, a je na volitvah dosegel manj glasov kot protikandidat, si želi vsebinske predvolilna razprave. Tilen Klugler pa zagotavlja, da je njegova kampanja sicer res bogata, saj ga podpirajo štiri politične stranke (SD, DeSUS, SMC in SLS) in dve neodvisni listi, a vse delajo po črki zakona, stroški pa se enakomerno razdelijo med podpornike.

Razhajanja pri javno-zasebnem partnerstvu

Klugler napoveduje, da bi v primeru prevzema vodenja občine nadaljeval tiste projekte, ki so dobro zastavljeni – kot je letno-zimski bazen, gradnjo bloka neprofitnih stanovanj, bo pa proti dragim javno-zasebnim partnerstvom, ki ih je občina po njegovih besedah že sklepala, proti širjenju hmeljišč in proti prodaji strateškega občinskega premoženja.

Čas pa svojo prednost vidi v tem, da je v tem mandatu dobro načrtoval projekte, ki so zdaj sredi izvajanja, želel bi si jih zaključiti. Slovenj Gradec je po njegovih besedah v dobrem položaju, zadolžitev je enaka kot v času, ko je prevzel občino. Javno-zasebna partnerstva je občina sklenila za gradnjo vrtcev, ki so jih nujno potrebovali, saj so bili prejšnji objekti zdravju škodljivi, pravi. Gradili so ekonomični, zadolževati se zanje niso mogli, zato so sklenili partnerstvo, ki je po njegovem prepričanju zelo ugodno.

Zadovoljna z mestnim svetom

Mestni svetniki so že izvoljeni. Čas meni, da so se uvrstili dobri kandidati, njegov lista je ob SD-ju najštevilčnejša. Klugler se strinja, da bi z izvoljenimi kandidati tudi sam lahko zelo dobro sodeloval. Oba pa poudarjata pomen političnega konsenza in dialoga za razvoj občine.

A. S.