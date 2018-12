2. december 2018 ob 18:21 MMC RTV SLO Grem volit lokalne Še 56 občin čaka na novega župana

Volilni večer iz minute v minuto

Drugi krog bo prinesel še preostalo četrtino županov, ki še niso bili izvoljeni pred dvema tednoma. Foto: BoBo

V 56 občinah, od tega šestih mestnih občinah, volivci izbirajo župane. Spremljajte dogajanje z nami iz minute v minuto.

Letošnje leto je zaznamovano z volitvami – po predsedniških in parlamentarnih sta zdaj sledila še dva kroga lokalnih volitev.

Tokrat so volitve v 56 občinah, ker izbirajo med dvema kandidatoma z največjo podporo iz prvega kroga. Še enkrat so morali na volišča tudi v šestih mestnih občinah: v Mariboru, Kopru, Kranju, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

V drugem krogu zmagovalec potrebuje vsaj glas več od poraženca. Če bi oba kandidata dobila povsem enako število glasov, kar se sicer do zdaj še ni zgodilo, bi po zakonu o novem županu odločil žreb.

Zaradi napak so ponavljali tudi glasovanja za mesta v občinskem svetu. Na enem izmed volišč v občini Rogaška Slatina so morali v prvem krogu predčasno zapreti volišče, ker jim je zmanjkalo glasovnic za občinski svet. Ponovili bodo tudi glasovanje v eni od štirih volilnih enot v občini Ribnica na Pohorju zaradi napake pri predčasnem glasovanju.

A. S.