Šmarješki kandidat za županski stolček Hribar prepričan o zmagi

Na volišču Bela Cerkev bodo ponovili drugi krog volitev

Izzivalec aktualne županje Bernardke Krnc Marjan Hribar je prepričan o zmagi. Foto: BoBo

V Šmarjeških toplicah bodo ponovili volitve

Po razveljavljenih volitvah drugega kroga na volišču Bela Cerkev v občini Šmarješke Toplice se bosta znova pomerila županja Bernardka Krnc in izzivalec Marjan Hribar, ki je na dotičnem volišču pripravil srečanje.

Županski kandidat Marjan Hribar je povedal, da volitve doživlja kot praznik demokracije in da se počuti kot njihov zmagovalec, saj je "zmagal v prvem in drugem krogu".

"Seveda potekajo še postopki in odločitev organov je treba spoštovati, tudi če se z njimi kdaj ne strinjamo," je dodal in nadaljeval, da zaupa v dobronamernost in pravilnost presoje vseh organov, ki se ukvarjajo z izidi volitev v Šmarjeških Toplicah.

Občane je tudi opozoril, da gre le za volitve in da bi morale te biti praznik združevanja in demokracije, in nikakor ne praznik česar koli drugega. "Boleče je namreč spoznanje, da smo v občini po 12 letih še vedno razdvojeni in da dejansko nimamo veliko stvari, na katere bi lahko bili ponosni," je dodal.

Premalo usmeritev in nesmiselne afere

Občina po njegovem mnenju zaostaja na področjih šolstva, turizma in gospodarstva. Občina ima prav tako "zelo majhen" prirastek prebivalstva, nima razvojnih programov, v njej se vrstijo afere. Občina nima jasnega stališča do usmeritve ceste tretje razvojne osi, ukvarja se z aferami glede daljnovoda, s podjetjem Plastoform, z zdravstveno službo, zdaj pa tudi "želi nekdo državljanom, ki jo že imajo, odvzeti volilno pravico", je izpostavil.

"Teh zadev sicer sploh ne želim komentirati. To so stvari, ki sploh ne bi smele biti predmet volitev", namesto teh bi morala biti v ospredju razvojna vprašanja, vprašanja, kako povezati občino, kako jo spremeniti v močno upravno središče v centru Šmarjeških Toplic in kako nadoknaditi zamujeno, je poudaril. Kot županski kandidat pa na omenjena vprašanja ponuja odgovore. Zanje ima rešitev, ima tudi "rešitev za dialog in ve, kako te stvari voditi naprej", je še med drugim dejal Hribar.

V Šmarjeških Toplicah sta sicer županska kandidata Hribar in Krnčeva v drugem krogu volitev zbrala vsak po 1.016 glasov. Občinska volilna komisija je po pritožbi pred tednom Hribarju priznala še en glas, zaradi nepravilnosti pa je za nedeljo določila ponovne volitve na volišču Bela Cerkev.

G. K.