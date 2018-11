22. november 2018 ob 16:01 MMC RTV SLO Grem volit lokalne V Celju, Rogaški Slatini in Ribnici na Pohorju nepravilnosti na volitvah

Volilne komisije v občinah Celje, Rogaška Slatina in Ribnica na Pohorju so ugotovile nepravilnosti na nedeljskih volitvah.

V celjski Stranki za delovna mesta je najprej po neuradno preštetih preferenčnih glasovih v celjski mestni svet prišel Viki Ašič, po uradnih podatkih pa je potem v mestni svet prišel nosilec liste te stranke Sašo Farčnik.

Kot sta za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila Farčnik in Ašič, je do zapleta prišlo, ker so bili na strankini listi trije kandidati z istim priimkom. Občinska volilna komisija je sprva preštete glasove pripisala tretjemu kandidatu z istim priimkom in ne prvemu, ki so mu bili v resnici namenjeni.

Zato sta Farčnik, sicer tudi dosedanji svetnik, in Ašič občinsko volilno komisijo opozorila na napako in zahtevala vpogled v volilno dokumentacijo, saj sta želela izvedeti, če je komisija napako popravila. Iz vpogleda je bilo nato razvidno, da je komisija napako ustrezno popravila. Glasovnice v napačno volilno enoto

Na volišču v Spodnjem Negonju v Občini Rogaška Slatina pa je moral volilni odbor, kjer so glasovali volivci 2. in 3. volilne enote, na volilni dan že ob 13. ur ustaviti glasovanje. Ugotovil je namreč, da je pomotoma glasovnice, namenjene volitvam za občinski svet v 2. volilni enoti, izdajal tako volivcem 2. kot tudi 3. volilne enote. Ker je od občinske volilne komisije prevzel le toliko glasovnic, kot je volivcev 2. volilne enote, vpisanih v volilni imenik na tem volišču, je za volivce te volilne enote po 13.00 uri zmanjkalo glasovnic in niso mogli glasovati. Po posvetu z občinsko volilno komisijo Rogaška Slatina je volilni odbor ugotovil, da zaradi te napake ne bo mogoče pravilno ugotavljati izida glasovanja. Na tem volišču bodo zato volitve za občinski svet ponovili 2. decembra, ko bo sicer po Sloveniji potekal drugi krog županskih volitev za občine, kjer župana niso izvolili v prvem krogu. Tudi v Ribnici na Pohorju napačno delili

Tudi v Občini Ribnica na Pohorju bodo v eni od štirih volilnih enot zaradi napake pri predčasnem glasovanju ponovili volitve za občinske svetnike. Do napake je prišlo na predčasnem glasovanju v 2. volilni enoti, kjer volijo tri občinske svetnike. Napaka se je zgodila, ko je en volivec iz te volilne enote prejel glasovnico za 1. volilno enoto in tudi glasoval. V Osilnici pa je po poročanju Slovenskih novic po volitvah prišlo do incidenta med dosedanjim županom Antunom Volfom in novoizvoljeno županjo Alenko Kovač. Dan po volitvah je Volf namreč iz občine odnašal dokumente, zato je Kovačeva poklicala policijo. Kovač je sicer zatrdil, da ni odnašal dokumentov, ki bi bili pomembni za občino. Volf in Kovačeva se nista razumela niti med predvolilno kampanjo. Po oceni Kovačeve je bil predvolilni boj nizkoten; Volf da se je spravil na njeno celotno družino in ji očital, da so se njeni sorodniki prijavili v Občini Osilnica za potrebe glasovanja. Kovačeva je danes za STA povedala, da se na Volfovo nagajanje ne bo več ozirala, ker se ji zdi škoda tratiti energijo za to. Zanjo je zdaj pomembnejša izvedba občinskih projektov, ki jih je napovedala med volilno kampanjo, je dodala. Na vprašanje, kdaj bosta opravila primopredajo poslov, pa je nova županja Osilnice odgovorila, da je treba po statutu občine je posle predati v 20 dneh od dneva volitev.

