19. november 2018 ob 08:19 MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija Grem volit lokalne V Kopru, Piranu in Izoli bo župan znan v drugem krogu

Strmčniku nov mandat na čelu Ankarana

Bržana in Popoviča čakata dva naporna tedna pred drugim krogom volitev. Foto: BoBo

Potem ko je že po polovici preštetih glasovnic v Kopru kazalo na napet boj, je po preštetih 99,96 odstotka glasovnic jasno, da bo Koper župana dobil po drugem krogu volitev. Pomerila se bosta dosedanji župan Boris Popovič (KJN) s 44,6 odstotka podpore in Aleš Bržan (LAB) s 30,5 odstotka glasov.

Na tretje mesto se je s 6,95-odstotno podporo uvrstil Gašpar Gašpar Mišič (Gašpar Gašpar Mišič in skupina volivcev). Za prvo trojico so se na koprskih županskih volitvah uvrstili Olga Franca (Barbara Verdnik in skupina volivcev) s 5,4 odstotka glasov, Valter Krmac (Oljka) s 5,2 odstotka, Alan Medveš (Levica) z 1,57 odstotka, Silvano Radin (SDS) z 1,35 odstotka in Marijan Križman (SD) z 1,19 odstotka podpore. Manj kot odstotek glasov so dobili Viktor Markežič (SMC) z 0,86 odstotka, Nevio Miklavčič (SLS) z 0,83 odstotka, Marko Brecelj (Akacije) z 0,77 odstotka, Danijel Sertič (NSi) z 0,6 odstotka in Zlatko Gombar (DD) z 0,43 odstotka glasov.

Sedeži v mestnem svetu pa so pripadli strankam in listam KJN – Koper je naš (13), LAB – Lista Aleša Bržana (9), Levica (2), Oljka (2) ter SDS, Naš Kraj – Lista Gašparja Gašparja Mišiča, SD in Civilno gibanje Skupaj s po enim svetniškim sedežem.

Kot je za Radio Slovenija poročala Tjaša Škamperle, so se skoraj vsi Popovičevi protikandidati že prej dogovorili, da bodo v primeru drugega kroga podporo izrazili drugouvrščenemu, torej Bržanu. Volilna udeležba je bila sicer v koprski občini višja kot pred štirimi leti.

Povsod, z izjemo Ankarana, drugi krog

V obmorskih občinah je sicer le ankaranska občina dobila župana, nov mandat je dobil Gregor Strmčnik, ki je prejel 74,20 odstotka glasov. Lista Radi imamo Ankaran je prejela 62,15 odstotka glasov.

V Izoli kaže na drugi krog med Evgenijem Komljancem (18,08 %) in Danilom Markočičem (17,65 %). V občinskem svetu v Izoli ne bo imela nobena stranka oz. lista večine: SD je prejel največ glasov 14,93 odstotka, sledijo DeSUS (11,80 odstotka), Mef in Izolani (11,74 %), Lista Evgenija Komljanca za župana – PNI (11,20 %), Izola prihodnosti (9,35 odstotka), Izola 2030 (9,12 %), IJN – Izola je naša (6,57 odstotka), SDS (6,29 odstotka) in Levica (3,73 odstotka).

V Piranu se bosta v druge krogu pomerila Tomaž Ganter (34,53 %) in Đženio Zadkovič (34,45 %).

Vsi podatki so še neuradni.

K. T.