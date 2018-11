18. november 2018 ob 19:00 MMC RTV SLO Grem volit lokalne Volitve v 212 občinah: zmaga starih obrazov, v Kopru bo potreben drugi krog

Volilni večer v živo

Živahna noč v volilnih štabih. Foto: BoBo

Lokalne volitve 2018

Volivci v 212 občinah so izbirali novo vodstvo. Dogajanje smo iz minute v minuto spremljali tudi na MMC-ju.

V Ljubljani je zanesljivo že v prvem krogu vnovič zmagal aktualni župan Zoran Janković, ki so mu volivci namenili okoli 60,65 odstotka glasov, najbližji zasledovalec Anže Logar, kandidat SDS za župana Ljubljane, je zbral 29,2 odstotka glasov. "Ljubljančani so pokazali, da si želijo tak razvoj, kot je bil do zdaj," je po prvi objavi izidov dejal Janković.

V Mariboru bo drugi krog med Sašo Arsenovičem (38,2 %) in Francem Kanglerjem (31,4 %). "Danes je v resnici zmagal Maribor. Hvala Mariborčani in Mariborčanke, da ste odšli na volišča," je dejal Arsenovič. "Zadovoljen sem, da so volivci prepoznali naše delo," je dejal Kangler in dodal, da trenutno še ne razmišlja o tem, kdo ga lahko podpre pred drugim krogom, bo pa vsaka podpora dobrodošla.



V Novem mestu je zmagal dozdajšnji župan Gregor Macedoni, ki je nastopil kot neodvisni kandidat, podprle pa so ga stranke SDS, NSi, Lista Ivana Kralja in DeSUS. Na drugo mesto se je uvrstil kandidat GAS-a Jože Kobe, na tretje in četrto pa kandidatka Zveze za Dolenjsko s podporo SD-ja in SMC-ja Alenka Muhič ter kandidat Dobre države Rok Mežnar. Macedoni je povedal, da so se Novomeščani odločili, da "nadaljujejo uspešno zgodbo".

Aleksander Jevšek ostaja župan Mestne občine Murska Sobota, saj so mu volivci namenili veliko večino glasov. Jevšek je dejal, da je to zmaga njihove politike povezovanja. "Politika, ki jo je zastopal protikandidat, je politika razdora, prepira, nemira in negotovosti, druga politika, ki jo zastopamo socialdemokrati in politika, ki je z mano, pa je politika optimizma, da se da tu marsikaj narediti," je dodal. Po njegovih besedah je Sobota postala regijsko središče, čemur ne more nihče oporekati, kar pa ne pomeni samo, da ima prevladujoč položaj, ampak so povezovalci regije v gospodarstvu, turizmu in drugje.

V Velenju prav tako ne bo nobenih sprememb, občino bo še tretji mandat vodil Bojan Kontič. Izvolitev zanj pomeni obvezo, da bodo delali kakovostno tudi v prihodnje. "Nadaljevali bomo začeto delo, tisto, ki ga v teh mandatih nismo dokončali, ker čakamo na črpanje evropskih sredstev," je pojasnil.

Prav tako svoje dolgoletno županovanje nadaljuje Bojan Šrot v Celju.

V Novi Gorici se bo zdajšnji župan Matej Arčon za tretji mandat na čelu občine v drugem krogu pomeril s Klemnom Miklavičem. "Navajen sem teči drugi krog na županskih volitvah, to se je zgodilo že v letih 2010, 2014 in kot kaže tudi leta 2018. Pred drugim krogom bom dal vse od sebe, da občanom predstavim dosedanje delo in predvsem pomembne razvojne načrte, ki so pripravljeni za naprej, ki imajo tudi finančno podlago, to so evropska sredstva, kar bo Novo Gorico poneslo v naslednji razvojni preboj," je povedal Arčon. Miklavič pa v drugem pričakuje še večjo mobilizacijo ljudi in zmago. "Glede na to, da smo bili najresnejši v ponujanju alternative sedanjemu vodenju občine, smo nekako pričakovali tak volilni izid, Goriška.si kot gibanje in jaz kot obraz tega gibanja," je dodal.

Tudi na Ptuju bo županske volitve odločil drugi krog, v katerega sta se uvrstila kandidatka SD-ja Nuška Gajšek in Štefan Čelan, kandidat s podporo občanov. Nuška Gajšek obljublja, da bodo nadaljevali pozitivno kampanjo, Štefan Čelan se veseli nadaljevanja kampanje: "Nič ne bom jezen, če Nuška dobi volitve." Na Ptuju se je sicer za županski položaj potegovalo devet kandidatov, med njimi pa ni bilo aktualnega župana Mirana Senčarja, ki se je že po enem mandatu odločil za vrnitev v podjetniške vode.

Drugi krog bo tudi v najmanjši mestni občini Slovenj Gradec. Aktualni župan Andrej Čas je končal na drugem mestu, protikandidatu Tilnu Kluglerju je le malo zmanjkalo za zmago v prvem krogu. Časa je zmotilo, da je bilo v kampanji veliko govora "o namišljenih aferah", ki mu jih, kot je dejal, ni uspelo argumentirano ovreči. "Očitno nisem bil dovolj prepričljiv, da bi vse te zgodbe, ki so se pojavile v zadnji polovici leta in so večinoma namišljene, ovrgel," je dejal Čas, ki je računal, da bosta prevladala dobro zastavljen program in preteklo delo. Klugler pa je bil izida zelo vesel. "Obetamo si dober izid v drugem krogu," je dodal.

Volivci se bodo 2. decembra znova odpravili na volitve tudi v Kranju, kjer se dozdajšnji župan ni več podal v tekmo. Izbirali bodo med kandidatom SD-ja Matjažem Rakovcem in neodvisnim kandidatom Zoranom Stevanovićem.

V Kopru je bilo izjemno napeto, v drugem krogu se bosta pomerila Boris Popovič, ki je prejel 44,55 odstotka glasov in Aleš Bržan, ki je prejel 30,48 odstotka glasov.

Dogajanje v nemestnih občinah

Na Cankovi se bo dolgoletni župan Drago Vogrinčič v drugem krogu pomeril z Danilom Kacijanom. Na županski stolček Destrnika se znova vrača nekdanji poslanec Franc Pukšič. Romana Lesjak ostaja na županskem položaju v Črni na Koroškem. V občini Podvelka je prepričljivo zmagal dozdajšnji župan Anton Kovše, ki je bil do zdaj s 77 leti najstarejši župan.

V občini Miren-Kostanjevica je neuradno zmagal dosedanji župan Mauricij Humar. V Bovcu je s kar 81,21 % glasov slavil dosedanji župan Valter Mlekuž. V Kobaridu se bosta v drugem krogu pomerila Robert Kavčič (43,05 %) in Marko Matajurc (33,65 %). Po neuradnih podatkih je v občini Pivka v prvem krogu zmagal Robert Smrdelj (70,59 %). Z 51,72% podporo so v občini Šempeter-Vrtojba izvolili Milana Turka. Po neuradnih podatkih bo občino Vipava vodil Goran Kodelja.

Občina Komen bo po štirih letih znova dobila novega župana, to bo Erik Modic, ki mu je v predvolilni kampanji sporno pismo poslal zdaj že nekdanji minister Marko Bandelli. V Piranu se bosta v drugem krogu pomerila Đenio Zadkovič in Tomaž Gantar. V občini Renče-Vogrsko se bosta še enkrat pomerila Rajko Lasič in Tarik Žigon. V Ankaranu so volivci še en mandat podelili aktualnemu županu Gregorju Strmčniku. V Ilirski Bistrici bo, kot kaže, na županskem mestu ostal aktualni župan Emil Rojc. V Postojni bo župansko mesto obdržal Igor Marentič. V občini Hrpelje je s 84-odstotno podporo slavila aktualna županja Saša Likavec Svetelšek. Tudi v Kanalu bo nova županja, Tina Gerbec.

V Tolminu bo občino vodil Uroš Brežan. S prepričljivo zmago je županski mandat v občini Divača dobila Alenka Štrucl Dovgan. V Ajdovščini je v prvem krogu zmago slavil aktualni župan Tadej Beočanin. V občini Brda je slavil Franc Mužič. David Škabar in Andrej Sila se bosta s precej izenačenim izhodiščem pomerila v drugem krogu v občini Sežana. V Metliki je po vseh preštetih glasovnicah župan postal Darko Zevnik.

V občini Tržič sta v drugem krogu dva nekdanja poslanca Borut Sajovic in Pavle Rupar. V Zagorju ob Savi še naprej ostaja župan Matjaž Švagan. V Slovenski Bistrici bo še županoval trenutni dolgoletni župan in nekdanji minister Ivan Žagar, ki je imel le enega izzivalca. Na Jesenicah bo potreben drugi krog med aktualnim županom Tomažem Tomom Mencingerjem in novinarjem Blažem Račičem. V Semiču sta bili dve kandidatki, slavila je Polona Kambič. V Črnomlju se bosta v drugem krogu volitev pomerila Andrej Kavšek in Maja Kocjan.

V Litiji ostaja stari župan Franci Rokavec, prav tako v občini Log-Dragomer, ki jo bo še vodil motociklist Miran Stanovnik. Na Vrhniki, kjer je tekma za županski stolček potekala brez aktualnega župana, pa se bosta za izvolitev v drugem krogu potegovala Daniel Cukjati in Peter Gabrovšek.

V 36 občinah le en kandidat

V 36 občinah je bil na glasovnicah le en kandidat. 35 od njih jih je bilo županov že do zdaj, v občini Jezersko pa je izvoljen edini, a novi kandidat Andrej Karničar. Bled: Janez Fajfar, Brezovica: Metod Ropret, Cerkvenjak: Marjan Žmavc, Dobje: Franc Leskovšek, Dobrovnik: Marjan Kardinar, Gorenja vas-Poljane: Milan Janez Čadež, Gorje: Peter Torkar, Hajdina: Stanislav Glažar, Hodoš: Ludvik Orban, Ivančna Gorica: Dušan Strnad, Komenda: Stanislav Poglajen, Kranjska Gora: Janez Hrovat, Križevci: Branko Belec, Ljubno: Franjo Naraločnik, Majšperk: Darinka Fakin, Makole: Franc Majcen, Mežica: Dušan Krebel, Nazarje: Matej Pečovnik, Podčetrtek: Peter Misja, Polzela: Jože Kužnik, Prevalje: Matija Tasič, Rače-Fram: Branko Ledinek, Radeče: Tomaž Režun, Radlje ob Dravi: Alan Bukovnik, Razkrižje: Stanko Ivanušič, Sevnica: Srečko Ocvirk, Sodražica: Blaž Milavec, Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Peter Škrlec, Trnovska vas: Alojz Benko, Velika Polana: Damijan Jaklin, Vodice: Aco Franc Šuštar, Vojnik: Branko Petre, Vuzenica: Franc Golob, Železniki: Anton Luznar, Žetale: Anton Butolen.

V 60 občinah sta kandidirala le dva kandidata za župana, kar pomeni, da je bil pri njih en krog volitev. V občinah, v katerih nihče ni dobil 50-odstotne podpore, pa bodo volišča znova odprta 2. decembra.

Lokalne volitve so izjemnega pomena, je ob oddaji glasu dejal premier Marjan Šarec. Kar se dogaja v lokalni skupnosti, je za občane najpomembnejše, ker neposredno čutijo rezultate dela, je dodal, saj ima sam kot nekdanji župan Kamnika neposredne izkušnje s to ravnjo oblasti.

A. S.