Županski dvoboj v Žalcu

V Žalcu se za župana potegujeta zgolj dva kandidata. Foto: BoBo

V Žalcu se dva kandidata potegujeta za župana, in sicer zdajšnji župan Janko Kos (SD), ki se bo potegoval za tretji mandat, in kandidat SDS-a Matjaž Krk.

Janko Kos, ki zase pravi, da je človek povezovanja in dogovarjanja, napoveduje, da bi se v novem mandatu lotil tudi priprave prostorskih načrtov za nadaljnji razvoj žalskega gospodarstva. Torej čakajo ga izzivi, ki so stalnica razvojno naravnanih lokalnih skupnosti, je dejal.

Zavzema se tudi za ureditev kopališča s šotori v Vrbju pri Žalcu, za gradnjo prizidka k žalskemu zdravstvenemu domu in nove enote vrtca, zapolnitev obrtnih con in razširitev doma za ostarele v Grmovju.

Za tretjo kandidaturo se je Kos, ki ima tudi podporo v DeSUS-u in SMC-ju, odločil, ker ima dobro ekipo sodelavcev, ki je občutljiva na socialne probleme in je pripravljena na trdo delo, je pojasnil.

Predvolilne koalicije ne bo oblikoval, njegov cilj pa je v novem mandatu imeti v žalskem občinskem svetu 14 sedežev od 27.

Manjši prispevki za podjetnike

Kandidat SDS-a Matjaž Krk bi si kot župan prizadeval za zmanjšanje prispevkov malim podjetjem v začetni fazi in zmanjšanje administrativnih zadev pri pridobivanju dokumentacije. Meni, da je treba podjetnike obveščati o aktualnih razpisih o nepovratnih sredstvih in jim pomagati pri pripravi dokumentacije.

Uredil bi center za mlade, kjer bi imeli dejavnosti, kot so različne delavnice, izobraževanja in druženja. Mladim bi namenil tudi več denarja iz občinskega proračuna. Poskrbel bi za varno in dostojno starost starejših občanov Žalca z gradnjo doma za starejše. Zavzema se tudi za več pomoči na domu, z namenom nadomestiti odhod v domsko varstvo.

Krk podpira tudi gradnjo neprofitnih in profitnih stanovanj, v vsako gospodinjstvo bi uvedel javni vodovod, po vseh krajevnih skupnostih bi uredil otroška igrišča, lastnikom psov bi zagotovil prostor za druženje na prostem, vse turistične točke v občini pa bi povezal v eno skupno.

