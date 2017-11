Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sklepno dejanje projekta Grem volit! - volilna nedelja v medijskem središču Cankarjevega doma. Foto: MMC RTV SLO

Grem volit!: Mladi spremljali pot od kandidata do predsednika

MMC-jev projekt Grem volit! se je končal

13. november 2017 ob 09:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Borut Pahor je za kamero drugačen, kot je pred njo, saj brez težav prehaja od prijaznega gospoda do nedostopnega, skoraj malo vzvišenega predsednika države, pravijo mladi iz projekta Grem volit!.

Z izvolitvijo novega (in starega) predsednika države se je končal tudi MMC-jev projekt Grem volit!. Vabimo vas, da si za konec ogledate še vtise mladih, ki so jih sami posneli po obisku obeh kandidatov, tik pred sklepnim dejanjem volitev.

Čeprav sta oba naredila dober vtis, so za Pahorja dejali, da jih je, ker so prišli v spremstvu ekipe s kamerami, "vzel preveč resno" in da se, kot ugotavlja Tjaša, "zelo hitro vživi v vlogo diplomata in politika".

Juretu se je zdelo zanimivo Pahorjevo "prehajanje" iz ene vloge v drugo (pred pogovorom z mladimi se je namreč v okviru dneva odprtih vrat v predsedniški palači, družil z osnovnošolci).

"Prestop od prijaznega gospoda, kot se je izkazal z otroki, do nedostopnega, mogoče celo vzvišenega predsednika države, ko smo ga

spraševali resne stvari, in spet nazaj v toplega gospoda, ko smo ga prosili za slikanje. Sam sem prišel do zaključka, da je vedel, da bodo fotografije prišle na družbena omrežja, in se je tako pokazal kot bolj topel," je razmišljal Jure.

Marjan Šarec se jim je tako zdel bolj iskren, ampak, kot razmišlja Tjaša: "Njegov pristop je deloval iskreno, kot da govori iskreno. Morda pa je tako dober igralec, da to zna odigrati bolje kot Borut Pahor."

MMC je s prenosom iz medijskega središča na volilno nedeljo končal projekt Grem volit!, s katerim smo želeli volitve, politiko in politične procese približati mladim. Želeli smo, da mladi sami povedo, kaj jih v povezavi s politiko zanima, na katera vprašanja iščejo odgovore in ali se sploh čutijo kot del političnega življenja države. Na ta vprašanja so nam odgovore pomagali iskati Tjaša, Jure, Eva, Lara, Špela, Lev, Suzana, Tilen in Andraž, mladi študentje, ki so prvič dejavno sodelovali v političnih procesih. Sodelovali so s svojim razmišljanjem, se soočili z vsemi kandidati, obiskali "finalista", z nami delili svoje vtise in pričakali ter pokomentirali izid volitev in volilno kampanjo. MMC-jev projekt Grem volit! se je s tem končal.

Aleksandra K. Kovač