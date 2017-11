Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tilen, Lev, Tjaša in Jure so izide volitev, ki so se sicer izkazale za le prvi krog procesa izbire predsednika države, dočakali v redakciji MMC-ja. Foto: MMC RTV SLO

Grem volit! po 1. krogu: neodgovorjena vprašanja, neposredni stik, družbena omrežja in pa tudi bizarnost

MMC-jev projekt Grem volit!

2. november 2017 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekatera konkretna vprašanja so ostala po prvem krogu volitev za predsednika države povsem neodgovorjena, komentira Jure iz projekta Grem volit!, medtem ko Tjaša razmišlja, da so bile nekatere pomembne teme, ozaveščene na način, ki ga je sama čutila kot agresivnega.

"Zdi se mi, da je bila kampanja tako pozitivna kot negativna. To negativnost vidim predvsem v tem, da so nekatera konkretna vprašanja, ne samo nas mladih, ampak na splošno na soočenjih, ostala popolnoma neodgovorjena oziroma brez konkretnih odgovorov. Tudi, od nekaterih kandidatov smo pričakovali veliko več, kot so povedali," je kampanjo prvega kroga predsedniških volitev komentiral Jure.

Od konkretnih metod volilne kampanje je Lev izpostavil Instagram Angelce Likovič, za katerega je dejal, da mu je všeč, saj je kandidatka tako po njegovem mnenju pokazala, "da ima tudi neko človeško noto. Videli smo tiste potice, buhteljne, kako sama zgradi neko zgradbo, neko hišo, seveda z lastnim betonom in z lastnimi rokami, tako da se je tudi ona poskušala približati nekako tistemu normalnemu, dejanskemu človeku."

Tilen je pozitivno komentiral možnost, da so mladi z vsakim kandidatom preživeli nekaj časa in vsakemu posebej zastavljali vprašanja. "Mislim, da je to na neki način pomembna novost, kajti s tem damo drugačno sporočilnost tudi njihovim odgovorom. Mene osebno so nekateri odgovori na našem soočenju zelo presenetili. Predvsem iz ust določenih kandidatov. Ali je to spremenilo mojo izbiro? Ja, lahko povem, da je v bistvu na koncu spremenilo mojo izbiro. Tudi na koncu so me nekateri odgovori kandidatov odvrnili ravno od tega, da bi se odločil zanje," je dejal.

Tjaša pa je dejala, da so ji bili všeč resni kandidati, medtem ko se ji je zdel nastop ljudi, ki so s kandidaturo zgolj promovirali lastno stranko, neokusno dejanje. "Bizaren pa se mi je zdel način, kako so skušali ozavestiti nekatere družbene probleme, na primer izseljevanje mladih, slabo nataliteto, vse to na zelo vsiljiv način, ki ga sama kot mlada ženska doživljam zelo agresivno," je dejala.

Njihove komentarje si oglejte tudi v videoposnetkih.

