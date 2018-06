Grem volit! poslance: Na predsedniških volitvah prijazni, na parlamentarnih pa ostri in napadalni

4. junij 2018 ob 08:10

"Osebni stik s politiki, ne le v naših pogovorih pred kamero, ampak tudi v zakulisju, je pomembno vplival na mojo odločitev na volišču," pravi 22-letni Jure, eden izmed devetih mladih iz MMC-jevega projekta Grem volit! poslance.

Temu pritrjujeta tudi 23-letni Tilen in 22-letna Špela, ki dodajata, da so se, ker so kandidatom za poslance zastavljali vprašanja, poglobili tudi v programe in z njimi soočili sogovornike ter dobili mnogo tudi presenetljivih odgovorov.

MMC-jev projekt Grem volit! poslance smo tako končali po koncu volilnega dne v medijskem središču na Gospodarskem razstavišču, kjer je pet mladih pokomentiralo, kako so doživeli svoje prve državnozborske volitve, in ocenilo letošnji projekt Grem volit. Špela, Tilen, Lev, Jure in Luka so se pogovarjali z voditeljico Polono Brajkovec. Pogovor si oglejte v videu.

Osebni stik močno vplival na mlade

Mladi so projekt Grem volit! poslance, ki je nadaljevanje projekta Grem volit! predsednika pohvalili in ga označili kot zelo pomembnega za spoznavanje političnih procesov in odločitev, komu nameniti svoj glas, saj so imeli politike in kandidate za politike možnost spoznati od blizu in si tako ustvariti pristnejši vtis, kot bi ga dobili samo s spremljanjem volilne kampanje prek medijev. "Ko mladi dobimo neki kontakt s politiki, je to popolnoma drugačen način in pristop, kot ga lahko zaslediš v njihovih programih. In ko človeku daš roko, ga pogledaš v oči, si lažje narediš predstavo in se odločiš," pravi Jure.

Parlamentarna kampanja ostrejša

Predsedniške volitve so bile po mnenju 23-letnega Leva "prijaznejše", saj so se vsi kandidati "kazali kot perfektne osebe", medtem ko so kandidati na parlamentarnih volitvah bolj "pokazali prave obraze". "Veliko je bilo rasizma, kar je nedopustno, seksizma ...," je dodal Lev. Temu pritrjuje tudi 20-letni Luka, ki pravi, da je bila kampanja ostra in z veliko napadanja. Tilen dodaja, da so bili nastopi na predsedniških volitvah veliko bolj osebni, saj so kandidati nastopali kot posamezniki in so jim mladi zato zastavljati tudi taka vprašanja, medtem ko so se morali v predvolilni kampanji za parlamentarne volitve poglobiti v programe strank, se seznaniti s temami in zastavljati zelo konkretna vprašanja.

Mladi so s sodelovanjem v projektu Grem volit! zadovoljni in ga vidijo kot korak naprej k večjemu sodelovanju mladih v političnih procesih in političnem življenju. Jure pa se kritično sprašuje tudi o tem, kako resno so projekt vzeli politiki. "Na naše pogovore sta morda dve ali tri stranke poslale predsednike strank, drugi pa manj poznane kandidate za poslance. Morda to kaže, da politične stranke nas mladih ne jemljejo dovolj resno," razmišlja Jure.

Aleksandra K. Kovač