Grem volit! poslance: Pogovor mladih s kandidati za poslance iz neparlamentarnih strank

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

22. maj 2018 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

En kandidat za poslanca, skupina mladih in cel kup vprašanj – v okviru projekta Grem volit! poslance se bodo mladi v živo pogovarjali s kandidati za poslance, ki prihajajo iz neparlamentarnih strank.

Po številnih soočenjih kandidatov za poslance se bodo ti na MMC-ju v najlepši luči skušali prikazati na drugačen način, v pogovoru z mladimi iz MMC-jevega projekta Grem volit!. V dogodku, ki se bo začel ob 12. uri, se bo pred mladimi zvrstilo 10 kandidatov za poslance iz neparlamentarnih strank.

Mladi iz projekta Grem volit! so se na pogovor dobro pripravili, zato lahko kandidati pričakujejo zahtevna, konkretna in tudi presenetljiva vprašanja. Mlade namreč zanima marsikaj, ne le študij, služba in stanovanje, ampak se sprašujejo tudi o realnosti obljub v predvolilnih programih strank, spremljajo, kaj so rekli in počeli v času volilne kampanje in še prej ter na svoja vprašanja pričakujejo jasne odgovore, brez političnega besedičenja. Iz oči v oči. Mladi vs. kandidat za poslanca. Vabljeni k spremljanju.

Grem volit! poslance: Pogovor mladih s kandidati za poslance iz neparlamentarnih strank. - Danes ob 12. uri v živo na MMC-ju in Facebooku. - V četrtek, 24. 5., pa spremljajte pogovor mladih s kandidati za poslance iz parlamentarnih strank, prav tako v živo, na MMC-ju in Facebooku ob 12. uri.

Aleksandra K. Kovač