Projekt grem volit! gre naprej. S predsedniških na parlamentarne volitve. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Grem volit! poslance

Mladi spoznavajo proces volitev

3. maj 2018 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spoznajte Tjašo, Jureta, Leva, Špelo, Tilna, Ulo, Ajdo, Luka in Niko, ki bodo v MMC-jevem projektu Grem volit! poslance iskali odgovore na vprašanja o političnem procesu v času državnozborskih volitev. Stranke, liste, volilni sistem, sodelovanje, obljube, politična kultura, integriteta ... so teme, o katerih so razmišljali v videoposnetkih, ki jih bomo objavljali v času predvolilne kampanje in o čemer bodo vprašanja kandidatom za poslance posameznih strank zastavili tudi v živo, v dveh MMC-jevih dogodkih.

Več o mladih iz projekta grem volit!

A. K. K., Video: Dunja Danial, Maja Ikanović