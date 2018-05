7. maj 2018 ob 10:23 MMC RTV SLO Grem volit Anketa: Zmagal bi SDS

Slab rezultat SD-ja

Za zmago na parlamentarnih volitvah se borijo SD, SDS in Lista Marjana Šarca. Foto: BoBo

Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi zmagala SDS, razkriva anketa Dela, saj naj bi za to stranko glasovalo 17,2 odstotka vprašanih. Sledita ji Lista Marjana Šarca s 15,3 odstotka in SD z 10,5 odstotka vprašanih.

SDS-u podpora spet narašča, saj je v primerjavi z aprilom rezultat izboljšala za pet odstotkov, v primerjavi s februarjem pa za šest. Lista Marjana Šarca dosega 15,3-odstotno podporo, kar je približno toliko kot aprila, ko se je zanjo opredelilo 15,1 odstotka. To pa je za štiri odstotke manj kot februarja in marca, ko je imela dobrih 19 odstotkov podpore. Med tem pa podpora počasi pada tudi SD-ju, ki mu je bilo v anketi Dela marca naklonjenih 13,4 odstotka sodelujočih, aprila 12 odstotkov, maja pa 10 odstotkov in pol.

Po Delovem merjenju javnega mnenja je bila SDS nazadnje na prvem mestu januarja letos, nato pa je začela prevladovati Lista Marjana Šarca. SD ima z 10,5-odstotno podporo enega najslabših strankinih rezultatov v zadnjem letu.

Sledijo: Levica, NSi, SMC

Levica se je prebila na četrto mesto, od aprila je podporo s 4,9 odstotka okrepila na 6,4 odstotka. Peto mesto ohranja NSi, ki ji je podpora glede na april malenkost padla. Volilo bi jo 5,7 odstotka vprašanih, prejšnji mesec pa šest odstotkov. Sledi SMC s 4,7-odstotno podporo, ki pomeni izgubo skoraj polovice naklonjenih v enem mesecu, saj je imel aprila 8,4-odstotno podporo. Kot so zapisali v Delu, je učinek pretresa ob odstopu vlade očitno izzvenel, poznajo pa se verjetno tudi pretresi v stranki, ki so jih zaznamovali izstopi nekaterih poslancev.

Na pragu parlamenta

DeSUS bi preteklo nedeljo volilo 3,6 odstotka vprašanih, kar sicer predstavlja več kot enoodstotni padec v primerjavi z aprilom, a tudi ta rezultat pomeni, da bo stranka skoraj zagotovo prišla v parlament. V Delovi anketi se namreč kar petina vprašanih še ni opredelila za nobeno stranko, na volitvah pa se bodo deleži razdelili med vse veljavne glasovnice, kar pomeni, da bo vsaka stranka dobila sorazmerno večji delež, kot je trenutno razvidno v anketi, ki vključuje tudi neodločene volivce. Zato je na dobri poti do parlamenta tudi Stranka Alenke Bratušek, ki bi jo volili trije odstotki vprašanih.

Možnosti zunajparlamentarnih strank

Najbolje med zunajparlamentarnimi strankami se je poleg Liste Marjana Šarca v majski anketi odrezala Piratska stranka, ki bi jo podprlo 2,4 odstotka vprašanih, sledi SLS z 2,2 odstotka. Pod dvema odstotkoma so SNS (1,9 odstotka), Zeleni (1,9 odstotka), Dobra država (1,2 odstotka) in Lista novinarja Bojana Požarja (1,1 odstotka), Pozitivna Slovenija ter Združena levica in Sloga (oboji po odstotek). Preostalim strankam je tokratna anketa namerila manj od odstotka.

Spletno in telefonsko anketo je med 2. in 5. majem 2018 opravil Delo Stik, v njej je sodelovalo 1008 anketirancev.

