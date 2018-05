19. maj 2018 ob 11:48 MMC RTV SLO Grem volit Mladi vs. politiki: Koga zanima drugi tir?

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

Problematika drugega tira nas ne zanima, ker se nam zdi, da gre za oddaljeno temo, ki se nas ne dotika, pravijo mladi, česar se zavedajo tudi politiki, ki hkrati poudarjajo, da pa bo ta "nezanimiva" tema vplivala tudi/in predvsem na njihovo prihodnost.

Kot pravi 22-letna Ajda, je drugi tir za mlade nekakšna abstraktna tema, s katero se ne ukvarjajo. Gre za eno od vprašanj, o katerem si je večina sodelujočih politikov dokaj enotnih, da večine mladih projekt drugega tira ne zanima preveč, čeprav se najde tudi kdo, ki se v to temo poglobi. Kljub temu pa poudarjajo, da bo zaradi financiranja prav ta "nezanimiva tema" imela posledice v prihodnosti. Torej predvsem za mlade.

V MMC-jevem projektu Grem volit! smo z nekaterimi temami soočili mlade iz projekta Grem volit! poslance in kandidate za poslance iz strank, ki so se prijavile za sodelovanje. . Nastalo je 11 vsebinskih sklopov z odgovori na vprašanja z različnih področij, s katerimi smo skušali pokazati, kako razmišljajo tisti, ki bi v naslednjih štirih letih želeli odločati v parlamentu, in kako mladi, katerih prihodnost še ni določena. Pa tudi, kako blizu so razumevanju razmišljanja mladih. V videih smo sopostavili stališče mladega volivca s stališčem štirih ali petih predstavnikov strank. Kako natančni in neposredni so bili njihovi odgovori, ali so se temi izognili s "političnim besedičenjem", ali so izkoristili vprašanje za promocijo lastne stranke, ali pa so na vprašanje res odgovorili, si oglejte v videu ali pa odgovore preberite. . Videoposnetke bomo objavljali vsak dan do konca kampanje. Sodelovalo je 17 za sodelovanje prijavljenih strank, vsaka je zastopana v treh vsebinskih sklopih.

Ali mlade zanima problematika, povezana z gradnjo drugega tira?

Ajda, 20 let

Ne. To mladih sploh ne zanima, ker je to neka preveč abstraktna tema, ki se jih ne tiče in zato se z njo niti ne ukvarjajo.

Simon Zajc - SMC

Odvisno s kom se pogovarjaš. Ne bi si drznil na splošno ugotavljati, ampak mislim, da bi jih morala, kajti največ bodo od tega, da se Slovenija razvija, imeli mladi in drugi tir je za razvoj pomemben.

Maja Dragan - Dobra država

Mislim, da mladih ta problematika ne zanima, čeprav mogoče bi jih tudi morala zaradi gospodarstva ...

Žan Mahnič – SDS

Menim, da mladih to ne zanima, je pa to zagotovo tema, ki se tiče tudi mladih, saj bo drugi tir financiran iz državnega proračuna, in če bo tukaj korupcija, kraja denarja, kot se zdaj nakazuje, to pomeni, da bo manj denarja za šolstvo, to pomeni, da bo manj denarja za pokrivanje davčnih olajšav podjetjem, prek katerih bi mladi lahko dobili zaposlitve. Zato čeprav to mladih ne zanima, bi jih še kako moralo zanimati, saj se tu govori o denarju, ki predstavlja njihovo prihodnost.

Uroš Prikl – DeSUS

Verjamem, da mnogo mladih zanima tudi ta problematika, kot tudi mnoge druge. Ne nazadnje drugi tir ni drugi tir sam za sebe, je drugi tir za Slovence, za naše gospodarstvo, in če je namenjen ljudem, je namenjen seveda tudi mladim.

Jernej Vrtovec – NSi

Mladih to ne zanima. Ker je to zgodba, ki je od mladih in problematike mladih zelo oddaljena. Mlade danes zlasti zanima, kako bo potekalo njihovo šolanje in kako bodo dobili prvo zaposlitev. In ker imajo glede tega zelo slabe predstave, razmišljajo, kako bodo šli čim prej v tujino iskat nove priložnosti. Žal tudi politiki potrebe mladih premalo razumemo.

Aleksandra K. Kovač