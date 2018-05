14. maj 2018 ob 08:16 MMC RTV SLO Grem volit MMC Klepet: Andrej Čuš (Andrej Čuš in Zeleni Slovenije)

Klepet s predstavniki političnih strank v predvolilni kampanji

Andrej Čuš je predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije Foto: MMC RTV SLO

Gost MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predvolilne kampanje je bil predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije Andrej Čuš.

Najmlajši poslanec DZ-ja, ki je med poslanskim mandatom zapustil vrste SDS-a in prevzel vodstvo zelene stranke, je povedal, da je vesel, ker jim je "uspelo povezati skoraj vse zelene stranke, gibanja in iniciative, vse to pa smo tudi konkretno pomladili in programsko nadgradili." "Prepričan sem, da bomo presegli prag za vstop v Državni zbor, ker imamo odlično kandidatno listo, program in zagon ter roko na srce, tudi nekaj medijske obravnave, česar pred tem ni bilo," je dejal.

Med kandidati na njihovi volilni list je med ljudmi, ki bi jim zaupal ministrovanje izpostavil Gvida Novaka, predsednik sindikata vojakov. "Skupaj sva že pripravila in vložila predlog Zakona o službi v slovenski vojski ter Zakona o obrambi. Slovenija se je odločila za profesionalno vojsko in vstop v Zvezo NATO. Prav je, da se sredstva za obrambni proračun povišajo, vsaj v delu, ki govori o izboljšanju materialnih pogojev dela, urejanja položaja pripadnikov SV po 45. letu starosti in izboljšanja plač, saj uniformirani poklici ne sodijo v sistem plač v javnem sektorju. Imamo pa na področju vojske velik probme, to je prevelik upravni aparat. Naborniški sistem je sicer všečna ideja, a v nasprotju s strategijo razvoja Slovenije in vojske," je o reševanju težav vojakov zapisal Čuš.

Med najbolj nujnimi reformami, s kateri se mora spopasti slovenska politika pa je naštel področja mladih, dela in okolja: "Pri mladih moramo dvigniti njihovo problematiko na prvo točko dnevnega reda in nemudoma začeti delati, da preprečimo izseljevanje mladih. Na področju dela z reformo zakona o minimalni plači poskrbeti, da ne bodo vsi dodatki vplačani k minimalcu, ampak da bo minimalna plača + dodatki, na področju okolja pa z revizijo vseh okoljevarstvenih soglasij in dovolj poskrbeti, da bomo v Sloveniji živeli v zdravem, varnem in čistem okolju ter da preprečimo Kemise in Ekosisteme."

G. C.