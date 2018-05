14. maj 2018 ob 10:12 MMC RTV SLO Grem volit MMC Klepet: Bojan Dobovšek (Dobra država)

Klepet s predstavniki političnih strank v predvolilni kampanji

Bojan Dobovšek je ustanovitelj stranke Dobra država. Foto: MMC RTV SLO

Gost MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predvolilne kampanje je bil predsednik stranke Dobra država Bojan Dobovšek.

Ustanovitelj stranke Dobra država Bojan Dobovšek je v MMC-jevem klepetu razkril, kaj zanj pomeni Dobra država. "Dobra država je odgovor na ugrabljeno državo. Odpravlja glavne probleme sistemske korupcije kot je kadrovanje brez referenc po zvezah, odtekanje denarja v zasebne žepe in sprejemanje zakonodaje v korist ozkega kroga ljudi. Dobra države a je ideja, ki je rasla v toku mojega dela v tujini po vzoru Skandinavskih držav, nadgrajena z znanji v Slovenij, da bomo delovali v doro ljudi in okolja v katerem živimo. Da iz Slovenije moje dežele, naredimo Slovenijo Dobro državo!," je dejal.

Dobovšek je tudi pojasnil, zakaj se je odločil za vstop v politiko, sprva kot član in kasneje poslanec SMC-ja: "Če spremljate mojo kariero, boste videli, da sem se kot strokovnjak vseskozi zavzemal za boj proti finančni kriminaliteti, korupciji in vplivu negativnih neformalnih mrež. Kot strokovnjak sem ugotovil, da so naslednje spremembe možne le v politiki, v izvršni veji oblasti. Zato sem ustanovil stranko Dobra država in zbral ljudi, ki so s svojim delom pripomogli k odpravljanju tovrstne kriminalitete in odtekanju denarja v zasebne žepe, ter pravijo da je tega # DOVOLJ."

Glavna problema razvoja Slovenije sta po njegovem mnenju gospodarski in finančni kriminal. Odgovori, kako se lotiti tega problema, pa so, kot pravi na treh nivojih: "Vzpostaviti delovanje organov pregona in sodišć, da bodo delovala za vse ljudi enako in v časovnih okviri z vpeljavo odgovornosti. Na drugem nivoju morajo delovati finančne institucije FURS, AVK ..., ki sledijo toku denarja (tudi v tujino) in delajo po načelu obrnjenega dokaznega bremena, da se ugotovi izvor premoženja in se ga zaseže. Na tretjem nivoju delujejo pravi preiskovalni novinarji, ki odkrivajo primere nelegalno zasluženega premoženja in pa to za kar se zavzemamo."

