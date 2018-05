16. maj 2018 ob 20:15 MMC RTV SLO, STA Novice DeSUS prihodnosti Slovenije ne vidi v "madžarskem modelu"

Za spravo, delovna mesta, zdravstvo in šolstvo

Levosredinski blok je potreben, da se prepreči madžarski model razvoja Slovenije, je dejal Karl Erjavec. Foto: BoBo

Mislim, da se bo še marsikaj dogajalo. Cilj je predvsem to, da bi oblikovali levosredinsko vlado, ker ni nobenega učinka, če SD doseže 14 ali 15 odstotkov in potem sedi v opoziciji. Karl Erjavec o sedenju v opoziciji

Glavni cilj DeSUS-a za čas po volitvah je oblikovanje levosredinske vlade, saj prihodnosti Slovenije v stranki ne vidijo v "madžarskem modelu", je dejal njen predsednik Karl Erjavec.

Erjavec se je na gradu Rajhenburg v Brestanici, kjer je stranka predstavila posavske kandidate, odzval tudi na nekatere medijske trditve, da so nekateri poslanski kandidati DeSUS-a zadržani do sporazuma o levem bloku, ki ga je sklenil z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Sporazum sklenili s soglasjem izvršnega odbora DeSUS-a. "Nihče ni temu nasprotoval," je dejal Erjavec. Po njegovih besedah je cilj sporazuma, "da DeSUS sodeluje pri oblikovanju levosredinske vlade".

Glede negativnega odziva SD-ja in SMC-ja na omenjeni sporazum je dejal, da je do 3. junija še daleč. "Mislim, da se bo še marsikaj dogajalo. Cilj je predvsem to, da bi oblikovali levosredinsko vlado, ker ni nobenega učinka, če SD doseže 14 ali 15 odstotkov in potem sedi v opoziciji."

"Tako ne bi imeli nobenega vpliva in se nam bo zgodil madžarski model razvoja Slovenije. Levosredinski blok je ustanovljen z namenom, da takšno politiko preprečimo," je pojasnil.

NSi znova "le" podružnica SDS-a?

Člani poslanske skupine DeSUS-a pa so v popoldanskem tvitu zapisali, da si ne želijo levosredinske vlade, v kateri bi bil tudi NSi. "V DeSUS-u, za razliko od stranke SD, NSi-ja ne vidimo v levosredinski vladi, ker je z odstranitvijo Ljudmile Novak očitno postal podružnica SDS-a. Ti dve stranki bi izbrisali 27. april kot dan upora proti okupatorju," so zapisali.

Razvoj posavske energetike

Erjavec je ob predstavitvi strankinega programa podprl nadaljnji razvoj posavske energetike. Zavzel se je za končanje verige spodnjesavskih hidroelektrarn in za čimprejšnji dogovor o gradnji drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško.

Za spravo in delovna mesta

Med drugim se zavzemajo za spravo v državi, za pošteno plačano delo in nova delovna mesta, za javno in kakovostno zdravstvo in šolstvo, za reformo zdravstva in sodstva, za dostojno življenje in starost, za višje pokojnine, za razvoj gospodarstva, za zaposlovanje visoko izobražene mladine, za kakovostno in cenovno dostopnejšo oskrbo starejših in za ustanovitev pokrajin.

Na regionalni ravni pa za čimprejšnjo izgradnjo odlagališča za nizko in srednjeradioaktivne odpadke v Krškem ter za čimprejšnji razpis referenduma o gradnji krškega drugega jedrskega bloka.

G. K.