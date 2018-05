Dobra država raziskovalce javnega mnenja poziva k razkritju pogodb s strankami in državnimi podjetji

V stranki Dobra država ob objavi raziskav javnega mnenja opozarjajo, da se nekatere agencije, ki ankete izvajajo, ukvarjajo tudi s svetovanjem političnim strankam.

To meče dvom na verodostojnost anket, zato v Dobri državi zahtevajo, da agencije razkrijejo, ali imajo sklenjene pogodbe s strankami in državnimi podjetji.

V stranki namreč opozarjajo, da nekatere javnomnenjske ankete zajamejo premajhen vzorec sodelujočih, pa tudi sicer so pri izvajanju prisotne strokovne napake. Zaradi tega nastajajo ogromna nihanja v izkazani podpori posameznim strankam, ki presegajo več sto odstotkov, so zapisali.

Prepričani so, da je treba to področje zakonsko urediti. Sami nameravajo v najkrajšem času oblikovati zakonske podlage za delovanje agencij za merjenje javnega mnenja, ki bodo zagotovile "preglednost in javnost njihovega delovanja in obvezo objavljanja načina pridobivanja podatkov".

Predlagajo tudi oblikovanje neodvisne agencije, ki bi ob dogovoru in sofinanciranju vseh političnih strank objavljala strokovne meritve javnega mnenja. "V nasprotnem primeru bomo zašli v nevzdržen položaj, ko bo vsaka politična stranka imela svojo agencijo za merjenje javnega mnenja, ki bo prirejala podatke v skladu z njenimi političnimi interesi," so zapisali v sporočilu za javnost.

V stranki sicer te dni na terenu pospešeno predstavljajo svoje kandidate za državnozborske volitve. Javnomnenjske ankete pa jim za zdaj kažejo, da bo bitka za prestop parlamentarnega praga težka.