GibanjeSkupajNaprej simbolično postavilo temeljni kamen za novi UKC

"Nična korupcija, transparentni odnosi in takojšnja obravnava"

Danijel Bešič Loredan je volilno kampanjo označil za boj "levih" in "desnih" ter zelo nevsebinsko.

Ves čas spremljamo boj levih in desnih. Vsi se borijo proti Janši, malokdo ali pa pravzaprav nihče od obstoječih politikov ni pripravljen prikazati imen, vsebine in konkretnih korakov, kaj se bo zgodilo, ko bodo izvoljeni, ko bodo prevzeli oblast. Danijel Bešič Loredan o boju levih in desnih

Stranka GibanjeSkupajNaprej je predvolilno kampanjo končala s simboličnim odkritjem temeljnega kamna novega UKC-ja. "Transparentni odnosi, nična korupcija in takojšnje obravnave pacientov," so zapisali nanj.

Temeljni kamen "UKC Slovenije, ustanove transparentnih odnosov, nične korupcije in takojšnje obravnave pacientov", je po besedah strankinega predsednika Danijela Bešič Loredana simbol njihovega delovanja, njihova obljuba ljudem, da bodo tisto, kar so zapisali v svoja besedila, tudi naredili.

Upokojeni nevrokirurg Marjan Koršič, ki je sam v UKC-ju deloval 40 let, pa je kamen označil za spomenik vsem požrtvovalnim zdravstvenim delavcem, ki v tej ustanovi pomagajo pomoči potrebnim, in po drugi strani kot sramotilni steber za vse tiste, ki so s svojim upravljanjem delali škodo ljudem oz. s svojim negativnim ravnanjem onemogočajo izvajanje tistega, kar spada na področje človekovih pravic. Kot je dodal Bešič Loredan, je tudi sramotilni kamen "za obstoječo politiko, da je pripeljala zdravstvo v tako situacijo, kot je danes".

Z akcijo so želeli množice ljudi, ki so že dolgo nezadovoljni, spodbuditi, da se jim pridružijo, da bodo močnejši in se bo njihov glas bolj slišal, je še pojasnil Koršič. Bešič Loredan pa je podobno dodal, da so želeli s tem ljudi pozvati, naj pridejo na volišča. Volilno kampanjo je ocenil kot zelo nevsebinsko.

"Ves čas spremljamo boj levih in desnih. Vsi se borijo proti Janši, malokdo ali pa pravzaprav nihče od obstoječih politikov ni pripravljen prikazati imen, vsebine in konkretnih korakov, kaj se bo zgodilo, ko bodo izvoljeni, ko bodo prevzeli oblast," je ugotavljal predsednik stranke. Zaradi razmer, v katerim smo, pa se boji, da nas čakajo precej težki časi.

Kamen so sicer člani GibanjaSkupajNaprej izpred kliničnega centra že odnesli.

