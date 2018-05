15. maj 2018 ob 08:22 MMC RTV SLO Grem volit Predvolilni klepet: Primož Hainz (DeSUS)

Klepet s predstavniki političnih strank v predvolilni kampanji

Primož Hainz je bil v zadnjem sklicu DZ-ja njegov podpredsednik. Foto: MMC RTV SLO

Gost MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predvolilne kampanje je bil predstavnik stranke DeSUS Primož Hainz, dozdajšnji podpredsednik DZ-ja.

Primož Hainz je v MMC-jev klepetu med drugim naštel pet DeSUS-ovih največjih dosežkov, ki so jih dosegli s sodelovanjem v različnih vladah. "Brez DeSUS bi bile pokojnine še bistveno nižje, kot so danes, vedno smo bili socialni korektiv vseh vlad. Bili smo najbolj dosledni zagovorniki javnega zdravstva in šolstva, v tem mandatu smo ustavili padanje pokojnin, saj smo jih spet začeli usklajevati, skupaj za skoraj 6 odstotkov, vrnili smo regres ..." je naštel.

DeSUS bo, kot je razkril, nasprotoval sleherni pokojninski reformi, ki bi višala upokojitveno starost in še dodatno znižala odmerni odstotek. "Kot vidimo, so vse reforme do zdaj samo zniževale pokojnine, in na kaj takega ne bomo več pristali. Zavzeli se bomo za dvig odmernega odstotka, ki je danes 58 odstotkov in se postopoma približali 70 odstotkom plače. Prav zato smo tudi predlagali zakon o popravi krivic, saj so pokojnine v letih 2005–2010 zaostale za 8,4 odstotka. Predlagamo tudi demografski sklad, ki bo zagotovil dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema, dokladnega načina pa ne bi spreminjali, saj je kot tak najbolj solidaren," je pojasnil.

V klepetu je tudi razkril, zakaj je DeSUS pred volitvami z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem ustanovil levi blok: "Mi smo za javno dobro, mi smo proti privatizaciji javnega šolstva in zdravstva, proti razprodaji državne srebrnine, saj jo želimo plemenititi v demografskem skladu. Želimo si levosredinske socialno usmerjene vlade, zavračamo pa orbanizacijo, ki si jo nekateri tako želijo."

Gregor Cerar