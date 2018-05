4. maj 2018 ob 22:01 MMC RTV SLO Grem volit Projekt grem volit! poslance

Izvolili smo predsednika, zdaj gremo volit poslance, pravijo mladi, ki sodelujejo v nadaljevanju MMC-jevega projekta Grem volit.

Tjaša, Jure, Lev, Špela, Tilen, Ula, Ajda, Luka, Nika bodo od blizu spremljali proces volitev v državni zbor. Nekateri med njimi so v projektu Grem volit sodelovali že v času volitev predsednika države in med drugim ugotavljali, kako malo pristojnosti za reševanje konkretnih težav ima.

Tokrat se bodo srečevali s kandidati za poslance in iskali odgovore tudi na tista vprašanja, ki so v predsedniški kampanji ostala neodgovorjena. Kaj zanima mlade, kakšno politiko si želijo in kaj pričakujejo od poslancev, ki imajo moč, možnost in priložnost, da iščejo rešitve za konkretne teme in težave, bomo odkrivali v projektu Grem volit (poslance DZ-ja).

Tudi tokrat projekt Grem volit! ne bo medijsko pokrivanje volilne kampanje, ampak iskanje odgovorov na vprašanja, ki ne le zadevajo, ampak tudi zanimajo mlade. Zanimalo nas je, kaj mislijo o političnem prostoru in akterjih, ki se v njem gibljejo. Ali stranke dovolj sodelujejo? Se poslanci znajo obnašati? Ali v Sloveniji sploh lahko govorimo o politični kulturi? Kaj menijo o delovanju študentskih organizacij, ki se spogledujejo s politiko? Poznajo volilni sistem?

Potem smo se lotili drugih vprašanj, ki so pogosto v ospredju javnosti. Univerzalni temeljni dohodek. Bolonjska reforma. Politiki na družbenih omrežjih. Pokojnina. Povezava univerz z gospodarstvom in še kaj.

Njihova razmišljanja si boste lahko ogledali v videoposnetkih.

Tudi tokrat smo mlada dekleta in fante povabili v studio, kjer se bodo v dveh oddajah srečali s predstavniki parlamentarnih in neparlamentarnih strank in jim v živo zastavili vsa tista vprašanja, na katera do zdaj niso dobili odgovorov. Dogodka bosta v torek, 22. maja, ob 12. uri in v četrtek, 24. maja, ob 12. uri v živo. Spremljali ju boste lahko na MMC-ju in na Facebooku.

Kdo so mladi iz projekta Grem volit!, si oglejte v spodnji galeriji.

Ajda Lah Sem 20 letna študentka komunikologije, smer medijskih in komunikacijskih študij. Prihajam iz Pongrc, trenutno pa živim v Ljubljani. V prostem času rada tečem in hodim v naravo s svojim psom ali pa si ogledam kak dober film. Zanimam se tudi za aktualno družbeno dogajanje. Jure Skubic Sem 22-letni študent dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študija anglistike in sociologije. Živim v Ljubljani. Delam preko študentskega servisa in sicer učim angleščino in delam na Pošti Slovenije. V prostem času rad smučam, tečem ... Luka Kržišnik Star sem 22 let, prihajam iz Škofje Loke, študiram pa anglistiko in sociologijo na Filozofski fakulteti. Trenutno sem zaposlen kot prevajalec in promotor, poleg tega se ukvarjam tudi z glasbo, a to je finančno gledano prej breme kot vir prihodka. Od vladajočih strank si najbolj želim, da bi omogočile dostojno življenje vsem, predvsem z zadostnimi finančnimi temelji za vsakega posameznika in posameznico, opremljenimi z 21. stoletju primerno zdravstveno oskrbo. Špela Terbovc Sem študentka drugega letnika anglistike in francistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sicer pa prihajam iz okolice Celja. Rada potujem in veliko berem, poleg študija pa vsaj štirikrat tedensko delam v knjigarni. Ula Nikolaja Ratajec Sem študentka 1. letnika biokemije. V prostem času rada rolam, pojem ter sem del mladinske organizacije Brez izgovora Slovenija in študentske organizacije Iskra. Študentskega dela v povezavi s svojo stroko še nisem opravljala, nekaj malo denarja si zaslužim s sprotnim inštruiranjem matematike in fizike. Tjaša Lukšič Sem absolventka dodiplomskega študija Biokemije, stara 23 let. Prihajam iz okolice Novega mesta. Občasno, preko študentskega servisa, delam za farmacevtsko družbo. Rada potujem, se učim tujih jezikov, udeležujem debat in simulacij, berem in se dodatno izobražujem o financah in investiranju. Nika Kopajnik Stara sem 20 let. Prihajam iz majhnega kraja Kidričevo, ki se nahaja v bližini Ptuja. Zadnje leto večino svojega časa preživim v Ljubljani, saj študiram Mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede. V prostem času rada berem, se družim s prijatelji in se sprehajam s psom. Lev Pavlovski Sem študent anglistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poleg študija preko študentskega dela poučujem mladino in starostnike ter prevajam, v prostem času pa se ukvarjam s pisanjem blogov in aktivizmom na področju človekovih pravic. Tilen Erjavec Sem 23-letni študent sociologije in sem poleg študija dejaven tudi na različnih obštudijskih področjih. Svoj študij opravljam na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer si je izbral smer Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. Poleg študija sem v prostem času delujem aktiven na področju upravljanja z družbenimi omrežji, kjer sodelujem z različnimi slovenskimi podjetji.

Aleksandra K. Kovač