11. maj 2018 Vrhovno sodišče drugič zavrnilo pritožbo Združene desnice

Ustavne pritožbe Združene levice in Sloge

Volilne komisije so zavrnile dve kandidatni listi Združene desnice. Foto: BoBo

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Združene desnice zaradi odločitve kranjske volilne komisije, da zaradi premalo ženskih kandidatk zavrne njihovo kandidatno listo.

Kot je navedeno v sodbi vrhovnega sodišča, pritožba ni utemeljena, saj je volilna komisija določbo glede spolnih kvot uporabila skladno z zakonsko razlago in prakso.

V 1. volilni enoti so listo Kangler & Primc - Združena desnica zavrnili, ker sta bili na njej od skupno sedmih kandidatov le dve ženski. V koaliciji so bili sicer prepričani, da so spolnim kvotam zadostili, saj sta njihovi kandidatki v tej enoti kandidirali v štirih volilnih okrajih od enajstih, torej naj bi bile ženske zastopane 36,3-odstotno na kandidatni listi.

Spolna kvota je sicer določena v zakonu o volitvah v DZ, kjer je zapisano, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na list.

Ustavne pritožbe Združene levice

Koalicija Združena levica in Sloga, njena kandidatna lista je bila zavrnjena v peti volilni enoti (Celje), pa je po zavrnjeni pritožbi na Vrhovnem sodišču, vložila tri ustavne pritožbe. Eno izmed njih je vložil eden izmed kandidatov na njihovi zavrnjeni kandidatni listi, ker mu je s sprejetimi odločitvami kršena temeljna ustavna pravica biti voljen.

Ustavno pritožbo je vložila tudi državljanka – volivka 5. volilne enote, ki je podpisala podporo točno določeni listi. Z izločitvijo celotne kandidatne liste pa je izgubila možnost in pravico voliti kandidata oz. kandidatko z liste, ki ji je sicer predhodno izrecno dala overjeno podporo na upravni enoti.

Čuš bo vložil pritožbo na vrhovno sodišče

Andrej Čuš pa je sporočil, da bo zaradi zavrnitve kandidatne liste v 3. volilni enoti vložil pritožbo na vrhovno sodišče. Zaradi dvojne kandidature Milene Babič (kandidira na lista SD-ja), se je spremenila sestava celotne kandidatne liste Andreja Čuša in Zelenih. Lista pa ne izpolnjuje več zakonskih zahtev glede spolnih kvot. Po črtanju kandidature Babičeve je na njej ostalo sedem moških in tri ženske kandidatke in torej ne izpolnjuje zakonske zahteve o vsaj 35-odstotni zastopanosti vsakega od spolov na listi.

