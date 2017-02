Grims: Trenutno je v gibanju 30 milijonov ljudi, ki niso z vojnih območij

Sovi več denarja

28. februar 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po besedah predsednika komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branka Grimsa je trenutno "v gibanju" približno 30 milijonov ljudi, zato se bo Sova usmerjala predvsem v varnost.

Omenjena komisija se je namreč na seji seznanila s poročilom o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) za leto 2016 ter programu dela agencije za leto 2017.

Po besedah Branka Grimsa so največjo pozornost namenili vprašanju preprečevanja terorizma in zagotavljanja varnosti. Pri vprašanju varnosti največjo težavo predstavljajo nezakonite migracije in radikalni islamski terorizem, je dejal. Tudi v letošnjem letu bo v ospredju dela Sove zato varnostni element.

Po ocenah nemških in avstrijskih obveščevalnih služb je namreč trenutno v gibanju približno 30 milijonov ljudi na severu Afrike in Bližnjem vzhodu, ki si želijo v Evropo, in glede na poročilo Sove večinoma ti migranti niso migranti, ki prihajajo v Evropo z vojnih območij, je dodal. "Nasprotno, čedalje več jih prihaja s popolnoma varnih območij," je poudaril Grims.

Odgovor na vprašanje, kaj lahko stori Slovenija, je po Grimsovih besedah preprost: "Opreti se mora predvsem nase in na svoje varnostne sile ter opravljati nadzor nad radikalnim islamom, ki v Sloveniji že obstaja." Za delovanje Sove bo zato namenjenega več denarja, kar v komisiji glede na varnostni vidik ocenjujejo kot pozitivno.

A. Č.