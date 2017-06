Györkös Žnidar: Policija je imela ob osamosvojitvi neprecenljivo vlogo

Pred dnevom državnosti

23. junij 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je v poslanici ob prihajajočih dnevu državnosti spomnila, da te dni praznuje tudi policija, ki je imela neprecenljivo vlogo ob osamosvojitvenem dogajanju.

Ministrica je poudarila, da so prihajajoči dnevi praznično obarvani in polni ponosa, saj se z radostjo spominjamo zgodovinskih dogodkov pred 26. leti: "Dogodkov, ki so nas popeljali na pot neodvisnosti in nam omogočili življenje v lastni državi. Državi, kjer so temeljne človekove pravice in svoboščine postavljene najvišje na prestol, republiki, ki je zavezana demokraciji in vladavini prava."

Ob tem je izpostavila, da še zdaleč ni samoumevno, da živimo v samostojni državi. "Za to, da danes sami krojimo svojo usodo, se moramo zahvaliti pogumnim in srčnim ljudem, ki so stremeli k skupnemu cilju - nastanku demokratične države. Policisti, vojaki in civilno prebivalstvo se niso ustrašili nasprotnika, ki je bil številčnejši in bolje opremljen. Niso pokleknili pred njegovimi grožnjami in sovraštvom," je navedla.

Slovenska policija se lahko primerja s sodobnimi evropskimi policijami

Hkrati je spomnila na tiste, ki so za dosego tega cilja in tudi pozneje žrtvovali svoje življenje.

"Na prvo mesto nikoli niste postavljali sebe, ampak ste vedno delovali v dobrobit prebivalk in prebivalcev Slovenije. O vašem pogumu in hrabrosti pričata marsikatera zgodba in dejanje, ki vsakodnevno potrjujeta dejstvo, da je vaš poklic eden najbolj izpostavljenih in nevarnih. Prav zaradi narave vašega dela ste se v preteklih letih žal morali soočiti tudi z najbolj črnimi scenariji, ko so pri opravljanju svojih nalog policisti izgubili življenja. Naj njihov pogum, junaštvo in požrtvovalnost nikoli ne utonejo v pozabo," je še izpostavila ministrica.

Danes lahko slovensko policijo z njeno visoko strokovnostjo in usposobljenostjo po besedah Györkös Žnidarjeve upravičeno postavimo ob bok sodobnim evropskim in tudi svetovnim policijam.

Sa. J.