Györkös Žnidarjeva: Pretirano ideološko teoretiziranje je odveč

Spremembe novele niso izključene

26. januar 2017 ob 07:33,

zadnji poseg: 26. januar 2017 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DZ odloča o noveli zakona o tujcih, ki bi lahko omejila vstop tujcev v državo ob zaostrenih prebežniških razmerah, kar je pritegnilo tudi kritike iz tujine.

Novela, ki jo je vlada v DZ vložila po nujnem postopku, ima kljub kritikam nevladnih organizacij in opozorilom iz Sveta Evrope dovolj veliko podporo, a spremembe niso izključene.

NSi namreč predlaga, da bi bilo za aktivacijo posebnega ukrepa dovolj 46, in ne dve tretjini glasov vseh poslancev, kot to predvideva zdajšnji predlog. A vodje koalicijskih skupin so po sestanku do podpore predlogu NSi-ja še zadržane.

Kot je pojasnila vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer, ima predlog NSi-ja na neki način pravno utemeljitev in osnovo. Vendar za zdaj še ni jasno, ali bo dopolnilo NS-ja dobilo dovolj poslanskih glasov, saj pogovori s poslanci še niso končani.

V DeSUS-u so pojasnili, da bodo svojo odločitev o podpori dopolnila sprejeli med razpravo v DZ-ju. "Na podlagi razprave, ki bo stekla, se bomo tik pred koncem odločali, v katero smer bomo zadevo podprli," je povedal vodja poslanske skupine Franc Jurša.

Še najbolj zadržani so bili v SD-ju, vodja poslanske skupine Matjaž Han je povedal: "Ta zakon bi se moral omehčati. A če se bo na tak način mehčal, bomo imeli v SD-ju velike težave in verjetno takega zakona ne bomo mogli podpreti."

ZL in nepovezani poslanci noveli nasprotujejo

Podporo noveli zakona o tujcih ne glede na sprejete spremembe napovedujejo v NSi-ju, tudi za DeSUS je besedilo po dopolnitvah na pristojnem odboru bolj sprejemljivo.

Neodločeni ostajajo v SD-ju, ZL in skupina nepovezanih poslancev pa noveli nasprotujeta.

V SDS-u so že pred obravnavo v DZ-ju napovedali, da bo ključna dopolnila vložili še enkrat, šele nato pa se bodo njihovi poslanci odločili o podpori noveli.

Prav tako še vedno ni popolnoma jasno, kako bodo glasovali poslanci SMC-ja, ki glede podpore noveli niso enotni. Pomisleke glede predloga je izpostavil predsednik DZ-ja in član SMC-ja Milan Brglez, ki se je v četrtek srečal s predstavnikom generalnega sekretarja Sveta Evrope za migracije in prebežnike Tomašem Bočkom.

Nevladne organizacije in Svet Evrope so namreč v zadnjih dneh večkrat opozorile, da predlog novele posega v ustavne pravice in pravice, ki jih zagotavlja ženevska konvencija. Prepričala pa jih niso niti zadnja opozorila.

Nevladne in humanitarne organizacije opozarjajo

Pred obravnavo novele se sicer še vedno vrstijo pozivi nevladnih organizacij poslancem, naj zakonskega predloga ne sprejmejo. K zavrnitvi predloga je poslance pozvalo 20 nevladnih in humanitarnih organizacij, ki so prepričane, da predlog posega v pravico prosilcev za azil do zaščite.

Ločeno so se oglasili še v Amnesty International Slovenije, kjer so zapisali, da bo novi zakon, če bo sprejet, resen korak nazaj za človekove pravice v Sloveniji.



Posnetek 1. dela seje:

Sa. J., Al. Ma.