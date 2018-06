Györkös Žnidarjeva: Slovenska policija zelo dobro varuje zunanjo schengensko mejo

Ministrica Vesna Györkös Žnidar je poudarila, da slovenska policija zunanjo schengensko mejo dobro varuje in spremlja, kaj se dogaja na migracijskih poteh.

Ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Vesna Györkös Žnidar, je ob ob robu slovesnosti v Tacnu povedala, da so razmere pod nadzorom in stabilne. To gre pripisati predvsem ukrepom, ki se izvajajo ob meji in v notranjosti države.

Ponovila pa je svoje opozorilo, da se postopki mednarodne zaščite izkoriščajo za to, da se ljudje izogibajo vračanju. To bo še večji problem ob povečanem migracijskem pritisku in s tem se bo v prihodnje treba ukvarjati, je poudarila.

Avstrija nima nobenega razloga, da bi mejo zaprla

"Že sama statistika potrjuje, da slovenska policija zelo dobro varuje zunanjo schengensko mejo, o tem priča tudi minimalno število vrnjenih oseb iz Avstrije v Slovenijo," je povedala ministrica in dodala, da Avstrija nima popolnoma nobenega razloga za zapiranje meje.

Po besedah ministrice slovenska policija dobro varuje zunanjo schengensko mejo, s tem pa "dokazuje, da z vidika varnosti v schengenskem območju ne predstavljamo nevarnosti niti Avstriji niti nobeni drugi državi".

Migracije je treba ustaviti na zunanjih mejah EU-ja

Kar se tiče možnosti postavljanja nove zaščitne ograje na meji, je Györkös Žnidarjeva pojasnila, da v celoti sledijo strokovnim ocenam policije. "Določeni predlogi so, upam, da se bodo odločitve v kratkem tudi sprejele. Tam, kjer začasnih tehničnih ovir ni, predvsem zaradi nasprotovanja lokalnega prebivalstva, je namreč porast ilegalnih migracij. Začasne tehnične ovire tudi zaradi kadrovske slike policije predstavljajo del učinkovitega varovanja zunanje schengenske meje."

V zadnjem vikendu so policisti na območju Policijske uprave Koper prijeli 49 ljudi, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito. Največ (27) je bilo državljanov Afganistana. Policisti so tri vrnili na Hrvaško, ostali so zaprosili za mednarodno zaščito. Na območju Bele krajine so od od petka izsledili 72 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Večino prijetih tujcev so policisti že predali hrvaškim varnostnim organom. Z novomoške policijske uprave sos poročili še, da so na avtocestnem postajališču Obrežje prijeli tudi 40-letnega državljana Nemčije, ki je prevažal tri državljane Sirije. Nemca so priprli, Sirce pa predali hrvaškim policistom.

Ministrica je prepričana, da moramo prebežnike ustaviti na zunanjih mejah EU-ja. Ponovila je, da je treba na zunanjih mejah EU-ja vzpostaviti žariščne točke, kjer se bo dejansko ugotavljalo, kdo je upravičen do mednarodne zaščite in kdo ne. Tiste, ki niso upravičeni, pa je treba vračati. "Glavnina migracijskega pritiska se ne more in ne sme reševati v Sloveniji," je dodala.

Na voljo 400 pomožnih policistov

Generalni direktor policije Simon Velički je spomnil, da so v policiji povečanje nezakonitih migracij letos predvidevali, zadevo obvladujejo in vse postopke izvajajo v mejah svojih pristojnosti.

Poudaril je, da imajo na voljo tudi 400 pomožnih policistov, ki so dovolj usposobljeni za opravljanje vseh nalog, med njimi je skoraj 200 policistk in policistov, ki so končali svoje redno delo v policiji in so vrhunski strokovnjaki.

107 tujcev čaka na podaljšanje prošnje:

Lokacija Število sprejemnica v azilnem domu 48 sprejemnica v izpostavi Logatec 59

270 prosilcev za mednarodno zaščito:

Lokacija Število azilni dom 94 izpostava Kotnikova 57 izpostava Logatec 39 bolnišnica 1 rejništvo 1 dijaški dom Postojna 13 zapor, hišni pripor 5 center za tujce Veliki Otok 15 razseljeni 45

