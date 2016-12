Hainz: Če suverenost držav izgublja moč proti korporacijam, je nujno potegniti zavoro

Slavnostna seja državnega zbora

23. december 2016 ob 18:25,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Radikalizacija in posledični teroristični napadi so odmev socialne neenakosti in revščine, ki se že dalj časa razrašča v določenih predelih evropskih mest," je v slavnostnem nagovoru na slavnostni seji državnega zbora dejal njegov podpredsednik Primož Hainz.

Ob spominu na dogodke, ki so vodili najprej k plebiscitu, potem pa posledično k osamosvojitvi Slovenije, je Hainz dejal, da se moramo pri interpretaciji zgodovinskih dejstev zavedati, da "zaslug za osamosvojitev nimajo le politični in vojaški vodje, pač pa tudi gospodarstveniki, ki so nosili breme preusmeritve izvoza z jugoslovanskega na evropsko in svetovno tržišče".

Ta spomin pa je še toliko bolj aktualen v sodobnem času, ko "vstopamo v novo geopolitično ero, v kateri na svetu ni več le enega hegemona, med novimi silami se oblikujejo nova zavezništva".

"Svet se vedno bolj oblikuje prek novih orodij, med katere lahko štejemo tudi vedno celovitejše prostotrgovinske sporazume; in če suverenost posameznih držav res tiho in neopazno izgublja svojo moč proti interesom korporacij, potem je nujen razmislek, ne ali, temveč kdaj potegniti zavoro," je še dejal Hainz.

Cerar sprejel svojce žrtev vojne za Slovenijo

Že pred sejo pa je predsednik vlade Miro Cerar sprejel svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo. "Ob 25-letnici osamosvajanja naše države se še toliko bolj spomnimo žrtev, ki so jih nekateri utrpeli v času desetdnevne vojne za Slovenijo, ko smo žal morali za našo samostojnost in neodvisnost zagrabiti za orožje in se ubraniti pred nasiljem," je v nagovoru dejal Cerar.

Po njegovem mnenju je to, kar smo takrat dosegli, tisto, po čemer so naši predniki stoletja hrepeneli. Danes je Slovenija resnično samostojna država, v kateri smo na svoji zemlji sam svoj gospodar. To pa nas je po Cerarjevem mnenju soočilo same s sabo, saj "smo ugotovili, da ni lahko imeti svoje države, da je potrebnega veliko truda in odgovornosti in da to prinaša vzpone in padce".

Sprejema so se med drugim udeležili še predsednik republike Borut Pahor, ministrica za obrambo Andreja Katič, ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Zore daroval mašo za domovino

V ljubljanski stolnici je ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore daroval mašo za domovino, ki so se je udeležili tudi številni politiki. V nagovoru je izpostavil, da je samostojnost dobrina, ki jo je bilo težko doseči, še težje pa jo bo obdržati. Boga je prosil, naj nakloni državi ponosne, odgovorne in zveste politike in državljane.

Zore je spomnil na plebiscit, na katerem smo se pred 26 leti odločili za samostojnost, in dejal, da "kakor je Bog k faraonu poslal Mojzesa, ki je v Božjem imenu izpeljal ljudstvo iz Egipta, tako je tudi našemu narodu poslal može in žene, ki so spoznali, da se je čas dopolnil, ter se pogumno in odločno podali na pot uresničevanja naše državne samostojnosti in neodvisnosti". "Zato se danes Bogu zahvaljujemo tudi za vse te ljudi, ki se niso bali ne faraona in ne poti proti obljubljeni deželi," je izpostavil Zore.

Številni med njimi so dobro znani, a zahvaliti se moramo tudi vsem neznanim, tistim, "ki so tistega 23. decembra 1990 na glasovnici obkrožili za - za samostojnost, za neodvisnost, za državo Slovenijo". "Vsakdo izmed njih je zaslužen, da danes živimo v svoji državi, čeprav morda z njo nismo vedno najbolj zadovoljni." Glede tega smo po mnenju Zoreta žrtve spomina. "Žal naš spomin pogosto ne seže dlje kot do zadnje plače. Če bi bil naš spomin boljši, bi bilo naše nezadovoljstvo manjše, predvsem pa ne bi nasedali različnim nostalgikom, ki imajo pri hvalospevih o preteklosti svoje račune," je dejal.

Osrednja prireditev v Gallusovi dvorani

Ob 20. uri pa bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma gostila osrednjo državno proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik pa bo predsednik državnega sveta Mitja Bervar. Prenos državne proslave si od 20. ure lahko ogledate tudi na 1. programu TV Slovenija.

VIDEO Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti

L. L.