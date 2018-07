Helikopter Slovenske vojske letos na pomoč poletel že 245-krat

Prepeljali kar 261 poškodovanih ali obolelih

3. julij 2018 ob 20:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV) so v prvem polletju poletele na pomoč že 245-krat, v enakem obdobju lani pa 187-krat.

Dežurne helikopterske posadke SV, ki so na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika vsak dan v 15 minutah pripravljene na posredovanje, so v prvi polovici leta 146-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 25-krat za prevoz inkubatorja in 74-krat posredovale pri reševanju v gorah. Pri tem so prepeljale 261 poškodovanih ali obolelih, v zraku pa so bile kar 283 ur.

V enakem obdobju lani so dežurne helikopterske posadke v reševalnih akcijah posredovale 187-krat, od tega so 125-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, štirikrat za prevoz inkubatorja, 50-krat posredovale pri reševanju v gorah in osemkrat sodelovale pri gašenju požarov. Pri tem so prepeljale 188 poškodovanih ali obolelih in na pogorišča odvrgle 231.100 litrov vode.

V enakem obdobju zadnjih pet let so helikopterske posadke SV imele najmanj dela leta 2015, ko so na pomoč poletele 58-krat.

SV izvaja naloge reševanja s helikopterji Bell-412 in Cougar AS AL 532, ki so za ta namen opremljeni z elektromotornim vitlom, ki omogoča dvig poškodovancev in reševalcev v helikopter, ter osnovno opremo za oživljanje.

Sa. J.