Helikopterske prevoze nujne medicinske pomoči z mariborskega letališča začasno prevzema vojska

Odhajajoča vlada sprejela zadnje odločitve

30. avgust 2018 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je na zadnji seji sprejela sklep, po katerem bo helikopterske prevoze za potrebe nujne medicinske pomoči v severovzhodni Sloveniji začasno prevzela Slovenska vojska. Prevoze naj bi z vojaškim helikopterjem začeli izvajati 1. oktobra in jih opravljali do konca servisa helikopterja policije, predvidoma do konca januarja 2019.

Helikopterska nujna medicinska pomoč se z mariborskega letališča izvaja od novembra 2016, prej pa je bila edina takšna baza na Brniku, ki pa je bila za pomoči potrebne na severovzhodu države velikokrat predaleč. Za izvajanje helikopterskih prevozov nujne medicinske pomoči in medbolnišnične prevoze so tudi na Letališču Edvarda Rusjana Maribor uporabljali helikopter policije, a se je ta pogosto kvaril.

Ministrstvo za notranje zadeve je zato julija opozorilo vlado, da je nujno ukrepanje. Kot je razvidno iz današnjega sklepa vlade, ocenjujejo, da s 1. oktobrom sami ne bi več mogli zagotavljati helikopterja za potrebe nujne medicinske pomoči v mariborski bazi.

Lani 150 intervencij, letos že 190

Vodja mariborskega centra za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze Štefan Mally z najnovejšo odločitvijo vlade še ni uradno seznanjen. Načeloma ocenjuje, da je rešitev s sodelovanjem vojske primerna, saj ima ta na voljo več plovil kot policija. Tudi oprema helikopterjev je podobna, zato večjih sprememb v delovanju te službe ne pričakuje.

Notranje ministrstvo je imelo sklenjeno najemno pogodbo za hangar na mariborskem letališču do konca letošnjega leta, kako bo to urejeno naprej, ni znano. V vsakem primeru je treba to storitev po Mallyjevih besedah ohraniti tudi v prihodnje, saj se je izkazala za zelo potrebno in učinkovito. Lani so opravili več kot 150 intervencij, letos že skoraj 190.

L. L.