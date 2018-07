KPK Jelinčiča poziva k pojasnilu

Jelinčič se je sestal s predsednikom državnega zbora

2. julij 2018 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Komisija za preprečevanje korupcije bo predsednika SNS-a Zmaga Jelinčiča v zvezi z nakazilom 25 tisoč evrov, ki naj bi jih ta prejel za ruski prevod knjige Ukana, pozvala k pojasnilu, saj jih pred sedmimi leti ob preverjanju njegovega premoženjskega stanja ni obvestil o tem nakazilu.

Jelinčič se je zaradi izključitve iz Sveta Evrope sestal tudi s predsednikom državnega zbora Matejem Toninom.

Kot je znano, je Jelinčiča Parlamentarna skupščina Sveta Evrope prejšnji teden dosmrtno izključila iz svojih vrst, ker naj bi sodeloval pri domnevnem lobiranju za Azerbajdžan, kjer je deloval kot opazovalec na volitvah. Zato da bi spregledal domnevne kršitve na volitvah, naj bi prejel dobrih 25 tisoč evrov.

Komisija za preprečevanje korupcije je leta 2011 na lastno pobudo preverjala premoženjsko stanje Zmaga Jelinčiča, in sicer za obdobje od januarja 2004 do decembra 2012. "Zaradi neprepričljivega in neverodostojnega pojasnila Jelinčiča, vezanega na izvor pridobitve premoženja, smo tožilstvu pred tremi letu predlagali uvedbo finančne preiskave," so zapisali. Ali so jo uvedli, nam na tožilstvu niso odgovorili. Na KPK-ju še poudarjajo, da med takratnim nadzorom niso bili obveščeni o kakršnem koli nakazilu za prevod knjige Ukana, zato se do tega v okviru postopka tudi niso mogli opredeliti.

Jelinčič je sicer pred dnevi zatrjeval, da je bilo pri njem vse "čisto jasno, kar je tudi KPK ugotovila takoj, ko sem jaz dobil plačilo za prevod ene knjige". S policije so nam sporočili, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovoriti na vprašanje, ali zoper Jelinčiča vodijo kak postopek, sam pa trdi, da ni nobenega postopka, "bili so na odvetniški pisarni, vse so prekontrolirali in ugotovili, da ni nobene sledi o kakršni koli napaki".

Srečanje s Toninom

Jelinčič, ki je mimogrede kandidat za podpredsednika odbora za zunanjo politiko, se je zaradi izključitve iz Sveta Evrope in domnevno spornega nakazila v spremstvu odvetnika sestal s predsednikom državnega zbora Matejem Toninom.

Po srečanju je Tonin v izjavi za javnost napisal, da je bil državni zbor obveščen o poročilu neodvisnega preiskovalnega telesa, vlada pa je že 14. junija ministrstvom naložila, naj proučijo poročilo neodvisnega preiskovalnega telesa. Za pripravo celovitega odgovora v državnem zboru pa pričakujejo v prvi vrsti odziv policije in vrhovnega sodišča.

"Upoštevaje, da je g. Jelinčič Plemeniti poslanec Državnega zbora v mandatu 2018-2022, sem z njim opravil tudi pogovor, na katerem mi je zagotovil svoje sodelovanje s pristojnimi organi. V primeru odločitev in zaključkov pristojnih državnih organov, predvsem organov pregona, bo Državni zbor, skladno s svojimi pristojnostmi, ustrezno ukrepal," je še zapisal Tonin.

L. L., Nina Mrzlikar, TV Slovenija