Hrvaška bo ribolov v Jadranu nadzirala z izraelskimi brezpilotniki

Slabih pet milijonov evrov za šest brezpilotnikov

15. maj 2018 ob 19:10

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaško ministrstvo za kmetijstvo je podpisalo pogodbo z izraelsko družbo Aeronautics za nakup šestih brezpilotnih letal, s katerimi nameravajo nadzirati teritorialno morje in zaščitno ekološko-ribolovno cono (ERC) v Jadranu.

Vrednost posla je nekaj manj kot pet milijonov evrov, 70 odstotkov bodo zagotovili iz evropskih skladov. Na javnem razpisu je družba Aeronautics premagala hrvaško podjetje King ITC, ki je imelo za 40 odstotkov dražjo ponudbo.

Hrvaška bo brezpilotnike znamke orbiter 3B uporabljala za spremljanje ribiške dejavnosti in razkrivanje nelegalnega ribolova v svojih notranjih vodah kot tudi v teritorialnem morju in ERC-ju, so zapisali na spletni strani ministrstva. Kot so dodali, bodo nadzirali vstop ribiških plovil iz drugih držav v hrvaško teritorialno morje kot tudi lov na tune in druge ribe, posebej ponoči.

Brezpilotna letala bodo poleg tega uporabljali za potrebe obrambnega ministrstva ter v primeru potrebe reševanja na morju, zgodnjega obveščanja o požarih in podobnih dogodkih.

Izraelski letalnik ima razpon kril 4,4 metra in je težek približno 30 kilogramov. Po vzletu lahko preleti območje velikosti 150 kilometrov in se v zraku obdrži do sedem ur. Doseže lahko hitrost 130 kilometrov na uro in leti na višini do 5,5 kilometra. Ima kamero za dnevno in nočno snemanje ter padalo za varen pristanek.

Hrvaški kmetijski minister Tomislav Tolušić je poudaril, da gre za največjo hrvaško naložbo v posodobitev sistema nadzora ribištva do leta 2020.

Aeronautics predmet preiskave v Izraelu?

Hrvaški novinarji so opozorili na navedbe izraelskih medijev, da proti družbi Aeronautics v Izraelu poteka preiskava zaradi domnevne korupcije in kršitve pogodb z nekaterimi državami, a je predsednik uprave izraelske družbe Daniel Eschchar ob podpisu dejal, da gre za "laži in podtikanja konkurence", je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Dodal je, da bo Hrvaška letalnike dobila do konca leta.

Hrvaški mediji so pred kratkim poročali, da sta družbi Aeronautics in King ICT že nekaj let v partnerskih odnosih. Partnerstvo so omenjali v kontekstu hrvaške odločitve o nakupu 12 rabljenih izraelskih vojaških letal F16 barak za hrvaško vojsko.

Pisali so, da je bila v pogajanja o nakupu vključena družba Aeronautics, hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević pa je bil do leta 2016, ko je prevzel vodenje obrambnega ministrstva, član uprave King ICT. Iz King ICT-ja so zavrnili vse medijske navedbe o domnevni vpletenosti družbe v pogajanja o nakupu izraelskih vojaških letal.

J. R.