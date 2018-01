Hrvaška "regata za razum" v Piranskem zalivu 3. februarja

Janjić Plenkoviću postavil ultimat

8. januar 2018 ob 18:19

Piran - MMC RTV SLO, STA

Vukovarski veteran Petar Janjić z vzdevkom Tromblon je napovedal, da bo 3. februarja organiziral "regato za razum Piranski zaliv - Savudrijska vala".

Danes je potekel petdnevni ultimat, ki ga je Janjić postavil hrvaškem premierju Andreju Plenkoviću za ureditev spora o meji s Slovenijo.

Janjić je v pismu hrvaškim medijem zapisal, da kot hrvaški veteran in državljan že dlje časa spremlja "nerazumsko in neodgovorno diplomatsko in meddržavno obnašanje hrvaške in slovenske vlade" ter je "sprožil akcijo, s katero želi pospešiti reševanje spora o meji med državama".

Sobotna regata

Glede na to, da se premier Plenković javno ni odzval na njegov ultimat, ki je potekel ob 16. uri, je Janjić predstavil progam regate, ki jo je napovedal za soboto, 3. februarja. Če bo slabo vreme, bo regato prestavil na nedeljo, 4. februarja.

Izrazil je pričakovanje, da bodo vsa zainteresirana združenja, skupine in posamezniki prišli organizirano z avtobusi v Umag, kjer bodo ob 10. uri vstopili na velike turistične ladje, ki jih namerava najeti. Ladijske vozovnice bodo prodajali po 50 kun (6,7 evra) na osebo.

Ladje bodo izplule do "danes mednarodno priznane morske meje med Hrvaško in Slovenijo". Sredi Piranskega zaliva bo vsako združenje spustilo v morje vence za vse umrle in pogrešane hrvaške vojake. Na plovilih bodo imeli minuto molka, nato pa se bodo oglasile ladijske sirene. Udeleženci bodo imeli hrvaške zastave ter zastave svojih mest in združenj, je napovedal.

Predvideva, da bodo v Piranskem zalivu približno eno uro in se nato vrnili v Umag, kjer bodo veteranska združenja iz Dalmacije organizirala kosilo. V Umagu naj bi postavili tudi oder, na katerem načrtujejo nagovore "uglednih znanstvenikov, zgodovinarjev, predstavnikov veteranskih združenj, hrvaških ribičev in predstavnikov civilnih društev iz hrvaške Istre". Hrvaški vladi naj bi takrat tudi poslali zahtevo, da nujno, pravično in v skladu z mednarodnimi zakoni reši meddržavni spor o meji v korist blaginje obeh držav in narodov.

Janjić je potrdil, da je za regato zainteresiranih več kot 300 oseb s Hrvaške, pričakuje pa tudi "odgovor svojih prijateljev intelektualcev iz Slovenije na čelu z Romanom Leljakom in Zveze veteranov vojne za Slovenijo".

Opozorilo slovenski policiji

Hrvaški veteran je še izpostavil, da gre za "mirno akcijo", a je tudi zagrozil slovenski policiji.

"Opozarjam slovensko policijo, naj nas ne ovira pri izražanju časti umrlim hrvaškim vojakom. S kršitvijo ozemeljske integritete republike Hrvaške in nedovoljenim vstopom v hrvaško morje ter napadom in provokacijo v tej organizirani akciji bodo odgovorni za vsa morebitne nezaželene in nenačrtovane dogodke," je še zapisal.

Janjić je prejšnji teden v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 izjavil, da njegovo akcijo "absolutno podpira" hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Slednja njegovih besed ni javno ne potrdila niti zanikala.