Hrvaški ribiči bodo vse morebitne kazni iz Slovenije preložili na hrvaške institucije

Slovenska policija je odposlala prvih 14 plačilnih nalogov

27. januar 2018 ob 13:30,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 14:30

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Predsednik ceha hrvaških ribičev v Istrski županiji Robert Momić je povedal, da hrvaški ribiči zaradi nedovoljenega prečkanja meje še niso prejeli nobenih kazni iz Slovenije, potem ko je slovenska policija sporočila, da je odposlala prvih 14 plačilnih nalogov, hrvaški diplomati pa pozivajo k nadaljevanju dialoga.

Momić je poudaril, da bodo hrvaški ribiči morebitne kazni v skladu z dogovorom s hrvaškim kmetijskim ministrom Tomislavom Tolušićem preposlali istrski policiji, ki je pristojna za mejo, in tako bodo postale skrb hrvaških institucij.

Dodal je, da so se tako na sestanku v Zagrebu v začetku leta kot na tistem pred nekaj dnevi v Bašaniji s Tolušičem dogovorili o načinu ravnanja. Spomnil je, da so ribiči obakrat dobili zagotovilo pristojnega ministrstva, da imajo pravico loviti na istem območju kot leta doslej.

Hrvaška stran ponovno poziva k dialogu

Hrvaško zunanje ministrstvo je sicer na slovensko veloposlaništvo v Zagrebu naslovilo noto, v kateri izražajo "globoko nezadovoljstvo in protest" glede napovedanega pošiljanja kazni hrvaškim ribičem. Kot so napovedali, bo Hrvaška zaradi slovenskih poskusov "izvajanje kompromitirane in za Hrvaško nesprejemljive arbitražne odločbe prisiljena odgovoriti na enak način", da bi tako zaščitila svoje ozemlje.

"Menimo, da slovenska napoved predstavlja ravnanje, ki ni v duhu dobrososedskega sodelovanja in evropskih vrednot ter s katerim se v reševanje odprtega vprašanja meje poskuša vmešati državljane ter ribiče, ki živijo in delajo ob tej meji," poudarjajo na zunanjem ministrstvu in slovensko stran ponovno pozivajo k nadaljevanju dialoga o odprtih vprašanjih glede meje.

Slovenska policija bo izdajala kazni

Slovenska policija je v petek objavila, da je odposlala prvih 14 plačilnih nalogov hrvaškim ribičem za kršitve na morju. V začetku naslednjega tedna pa bo na podoben način nadaljevala izvrševanje zakonodaje v primeru kršitev, povezanih z nedovoljenim prestopom slovenske morske meje, je zapisala na spletni strani.

Policija te postopke vodi v skladu z določili zakona o prekrških. V izpostavljenih primerih gre za prekrške z mednarodnim elementom, saj so kršitelji tuji državljani. V teh primerih za prekrškovni postopek veljajo posebne procesne določbe zakona, ki jih je policija v okviru procesnega in materialnega vodenja postopkov o prekrških dolžna spoštovati, so navedli.

Na policiji obenem opominjajo, da se kršitelju, ki ne poravna globe, lahko tudi zavrne vstop v Slovenijo.

L. L.